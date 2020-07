4 julio, 2020 1:28

La ganadora de MasterChef 2017 opinó sobre la polémica en la que quedó envuelta Samanta Casais, a horas de la final de Bake Off.

“Tiene que aclarar todo y pedir disculpas”: Elba de MasterChef, durísima contra Samanta Casais

Faltan pocas horas para la gran final de Bake Off. El concurso de cocina ya está llegando a su fin, pero no de la manera en que todos imaginaban. Es que hace algunas semanas se viralizó un video que demuestra que una de las finalistas, Samanta Casais, es pastelera profesional, lo que viola una de las reglas del juego. Cabe recordar que el programa fue grabado el año pasado, por lo que el ganador ya fue elegido.

En este contexto, quien habló en las últimas horas fue Elba Rodríguez, ganadora de “MasterChef” en 2017. En diálogo con el programa Hay que Ver, fue tajante al criticar a Samanta por haberse anotado en el concurso sabiendo que no cumplía con uno de los principales requisitos.

(Video: Canal Nueve)

“No es por ser mala, pero tendría que pedir perdón. ¿Sabes la cantidad de gente que le hubiera gustado estar ahí? Es gente que realmente cumplía con los requisitos. Podes tener humildad y decir la verdad, pero tiene que ser honesta. Tiene que aclarar todo y pedir disculpas”, afirmó.

Samanta podría ser descalificada

Por otra parte, si bien no hubo comunicación oficial, José María Listorti anunció en su programa que la producción ya tendría decidido descalificar a Samanta. El ganador podría ser entonces Damián, o bien quedar vacante: “En otros países del mundo pasaron por la misma situación y pusieron una placa diciendo ‘la producción no sabía que una de las participantes no cumplía con los requisitos para poder participar del reality, por lo que queda eliminada”.

