ES DE CHUMBICHA

El pequeño Amadeo, tiene 5 años, es de Chumbicha y padece diabetes infantil por ello necesita de suma urgencia viajar a Córdoba para continuar con su tratamiento en el Sanatorio Allende. Su hermano Leo Martínez publicó en Facebook un pedido de colaboración, ya que, es muy difícil para ellos llegar a juntar, en el poco tiempo que tienen, el dinero suficiente para llegar a la vecina provincia de córdoba.

El pequeño Amadeo padece de Diabetes Infantil, su mamá solicitó su derivación a Córdoba y se la negaron en varias oportunidades pero, ahora les llego el turno.

En el día de hoy le dieron un turno en el Sanatorio Allende de manera repentina.

Según manifestaron en las redes sociales, Amadeo esta pasando por un momento delicado, donde no logran estabilizarlo, durante el día los valores azúcar llegan muchas veces hasta 500 y otras solo 50.

Su hermano cuenta en la publicación que “Hay que inyectarle insulina varias veces al día para poder mantenerlo controlado y ya no aguanta… llora, le duele, pide por favor que no lo pinchen mas, no solo con la insulina sino también para el control de azúcar”.

El pequeño requiere de varios cuidados, que la familia lleva a cabo como por ejemplo: una dieta que el sigue pero sin embargo los valores de azúcar son esos y esos valores pueden traerle más complicaciones a su salud.

Para quienes puedan colaborar:

Teléfono de la mamá: 383-4627401

Teléfono del papá: 383-4541883

Alias para donaciones: cristo100pre

Fuente: El Chasqui Digital