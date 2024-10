Música

El músico canadiense se convirtió en el primer artista en tener 20 canciones con mil millones de reproducciones.

The Weeknd hizo historia al convertirse en el primer artista en tener 20 canciones con más de mil millones de reproducciones. De esta manera, sumó un nuevo récord en la plataforma Spotify, donde también cuenta con la canción con más reproducciones en la historia del sitio, su tema “Blinding Lights”, con más de 4 mil 300 millones de reproducciones. Además, el tema fue el single más vendido en el mundo durante el 2020.

El músico también rompió su propio récord, acumulando más de 120,4 millones de oyentes mensuales, lo que lo posiciona como el más escuchado de la plataforma.

Estas son las 20 canciones de The Weeknd que superan el billón de reproducciones en Spotify:

“Blinding Lights” con 4.5 billones de reproducciones.

“Starboy” con 3.5 billones de reproducciones.

“Die For You” con 2.4 billones de reproducciones.

“The Hills” con 2.4 billones de reproducciones.

“Save Your Tears” con 2.1 billones de reproducciones.

“Call Out My Name” con 1.9 billones de reproducciones.

“I Feel It Coming” con 1.8 billones de reproducciones.

“Can’t Feel My Face” con 1.8 billones de reproducciones.

“Earned It” con 1.7 billones de reproducciones.

“Save Your Tears (Remix)” con 1.6 billones de reproducciones.

“Creepin’” con 1.4 billones de reproducciones.

“One Of The Girls” con 1.3 billones de reproducciones.

“Stargirl Interlude” con 1.1 billón de reproducciones.

“Reminder” con 1 billón de reproducciones.

“I Was Never There” con 1 billón de reproducciones.

“Heartless” con 1 billón de reproducciones.

“Often” con 1 billón de reproducciones

“After Hours” con 1 billón de reproducciones.

“Or Nah” con 1 billón de reproducciones.

“Die For You – Remix” con 1 billón de reproducciones.