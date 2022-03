Música

El proyecto paralelo de Radiohead, The Smile, ha develado los detalles de un nuevo prensado de un solo ejemplar para los singles recientemente lanzados ‘You’ll Never Work In Television Again’ y ‘The Smoke’. Todo lleva a pensar el valor incalculable que tendrá esa única copia en vinilo que existirá en el planeta para cualquier coleccionista. Los aficionados pueden participar en un espectacular sorteo para intentar ganar la única copia.

El trío, formado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y el baterísta de Sons of Kemet, Tom Skinner, lanzó su primer single “You Will Never Work In Television Again” y su continuación, “The Smoke”, a principios de este año. El single es una edición limitada de un vinilo 7″ y los fans pueden ganar la copia del single participando en un sorteo. Pueden recoger un billete de lotería gratuito en determinadas tiendas de discos de todo el mundo entre el 12 y el 24 de marzo. El single no se podrá comprar. Los fans deben escanear el código QR de su boleto antes del 24 de marzo para tener la oportunidad de ganar una de las prensas.

Podes encontrar la lista completa de las tiendas de discos participantes aquí.

La banda saldrá a la carretera esta primavera para realizar una serie de conciertos en Europa. La gira, que comenzará en Zagreb el 16 de mayo, incluye actuaciones en Viena (17 de mayo), Praga (19), Berlín (20), Estocolmo (23), Oslo (24) y Amsterdam (27).

Yorke y compañía volverán a Inglaterra para tocar dos noches en el Roundhouse de Camden, en Londres, los días 29 y 30 de mayo. Otros conciertos en el Reino Unido están programados para el Usher Hall de Edimburgo (1 de Junio) y el Albert Hall de Manchester (2 de Junio).

Recientemente se reveló que Yorke y Greenwood contribuyeron con música nueva y original , para la sexta y última temporada de Peaky Blinders, que se estrenó el 27 de febrero.

“Thom Yorke y Johnny Greenwood han contribuido con material original”, dijo recientemente el director Anthony Bryne . “Estoy encantado con todo eso. La música siempre ha sido muy importante desde el punto de vista histórico, y tenía muchas ganas de introducir una partitura dramática. En esta temporada la utilizamos mucho más. Es una temporada mucho más pesada, así que la partitura va en una dirección muy diferente”.

“Siempre se trata de Tommy [Shelby] y de su espacio mental. Eso es a lo que siempre vuelvo”, añadió.

María Eugenia Gill