Música

El tema es el último avance del cuarto álbum de la banda, «All Quiet on the Eastern Esplanade».

“Oh Shit” fue escrita por Carl Barat y Pete Doherty, y es el cuarto adelanto del nuevo disco del grupo británico (los sencillos anteriores fueron “Run, Run, Run”, “Night of the Hunter” y “Shiver”).

[embedded content]

Sobre el proceso del nuevo álbum, Pete Doherty declaró: “Realmente nos unimos como banda. Fue un momento de paz y unidad poco común, en el que todos los miembros contribuyeron”.

“Nuestro primer disco nació del pánico y la incredulidad de que estuviéramos en un estudio. El segundo partió del conflicto y la miseria. El tercero fue producto de la complejidad y en este finalmente parece que pudimos ponernos de acuerdo y sentirnos conectados”, añadió Barat.

El cuarto trabajo discográfico de The Libertines es el sucesor de “Anthems For Doomed Youth” de 2015 .

“All Quiet On The Eastern Esplanade” fue producido por Dimitri Tikovoï, consta de 11 canciones, y su lanzamiento será el 5 de abril.