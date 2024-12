Música

The Cure anunció el lanzamiento de Songs Of A Live World Troxy London MMXXIV, un álbum benéfico que recogerá parte del concierto que ofrecieron el 1 de noviembre para presentar su reciente álbum Songs Of A Lost World en un evento al que asistieron 3.000 fanáticos y que fue transmitido en vivo en YouTube para más de un millón de personas.

‘SONGS OF A LIVE WORLD : TROXY LONDON MMXXIV’. ROBERT SMITH AUDIO MIX NOW AVAILABLE FOR PREORDER ON VINYL, CD & CASSETTE. ALL CURE RECORD ROYALTIES FROM THIS LIVE RELEASE WILL BE DONATED TO @WarChildUK . PRE-ORDER AT https://t.co/cQMqlHHQbB. pic.twitter.com/1Ki0H7JAy6

