Con las presencias del gobernador Raúl Jalil y los ministros de Industria, Comercio

y Empleo, Lisandro Álvarez, y de Economía, Alejandra Nazareno, la empresa Textil

Com recibió un crédito otorgado por la Provincia, a través de la Caja de Créditos y

Prestaciones (ex Capresca), por un monto de 40 millones de pesos destinados a

inversión para ampliación de la planta.

Textil Com abrió con una planta de personal de 130 empleados y fabrica prendas

para la marca Cheeky. Ahora anunció que se incorpora también la reconocida

marca Mimo & Co, cuyo director de producción, Octavio Vélez Young, estuvo

presente en la planta catamarqueña.

El crédito otorgado por la Provincia pertenece a la línea Industria, cuenta con una

tasa subsidiada y se suma al financiamiento otorgado a la empresa por el Banco

de la Nación. Luego de la recorrida, el dueño de la empresa, firmó un acta por la

entrega del crédito con el presidente de la Caja, Rafael Ponzo. También

participaron de la firma el gerente de la Caja, Emilio Ramaci, y la directora

Gabriela Acevedo

Con el nuevo financiamiento la empresa proyecta la incorporación de nuevas

líneas de producción en la amplia nave que hoy ocupa y, tal como anunció el CEO

Vilarino en la inauguración de agosto, se prevé que en los próximos meses se

alcance una planta de 250 empleados.