Terrible postales dejo el incendio en el Cerro Ancasti

Una de las vecinas que dialogó con este medio indicó que tiene cerdos, vacas, gallinas y caballos. Muchos de ellos escaparon del fuego desesperadamente por lo que no pueden cuantificar las pérdidas.

Sin ayuda

Lo que causó más indignación fue que ningún organismo municipal ni provincial se acercó a las zonas afectadas para observar qué necesitaba la gente. Incluso algunos vecinos se dirigieron a las oficinas en la Capital, del Ministerio de Servicios Productivos, quienes prometieron ir hacia el lugar para observar la situación pero nunca llegaron. “No tenemos qué darles de comer a los animales. Te dan ganas de abandonar todo con este panorama. Lamentablemente si el Gobierno no nos ayuda no podremos levantarnos. No es la primera vez que sufrimos incendios, pero de esta forma jamás. Las otras veces que tuvimos daños nosotros nos levantábamos solos, pero ahora necesitamos ayuda”, señaló una de las vecinas afectadas que no quiso dar su nombre, ya que al exponer la situación que vive teme que luego, si hay asistencia oficial, no le llegue.

«Es muy preocupante»

Por su parte, el senador de Ancasti, Ariel Cordero señaló que si bien el incendio afectó de gran manera a El Alto y Valle Viejo, indicó que la situación es muy preocupante. “Hubo viviendas que se quemaron, por fortuna se pudo sacar a la gente. En cuanto a los campos, hay innumerables productores que quedaron sin nada. Los animales se los logró rescatar, no hubo grandes pérdidas en ese sentido pero sí lo que es alambrado, postes, tendidos de energía eléctrica, plantas y demás lo consumió todo el fuego”, lamentó en diálogo con Radio Ancasti.

Respecto a la hostería “Polo” Giménez, Cordero indicó que se logró ponerla a resguardo gracias a la tarea a destajo de los combatientes, aunque hubo algunos daños en la pista de parapente.

Si bien señaló que el fuego se encuentra controlado, aún están en alerta porque no está extinguido. “Entristece mucho ver a nivel ambiental el panorama que ha quedado”, graficó el legislador.

En tanto que el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, indicó que se pudo contener el fuego y que si bien ayer quedaban algunos focos activos se espera que hoy se pueda extinguir. “ Ya no quedó nada por quemarse en la zona del cerro”, indicó.

A su vez, aseguró que se encuentran haciendo un relevamiento de los daños y aseveró que desde el Ministerio de Desarrollo Social se enviará ayuda para los vecinos.

Varios kilómetros sin postes

El sistema de energía eléctrica fue uno de los más afectados porque el fuego arrasó con postes y parte del tendido. La zona está sin el servicio y aún se espera que la situación esté controlada para poder avanzar en una evaluación total de los daños y posteriormente en la restitución de la línea. Incluso algunas versiones señalaban a la caída de postes como el factor que inició el fuego en el cerro, producto del fuerte viento del sábado pasado. «Es desolador el paisaje en la cima del Cerro Ancasti. El fuego alcanzó varios km. de postes», señalaron desde la EC SAPEM.