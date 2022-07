Taxistas y remiseros quieren aumentar a $110 la tarifa mínima

«La nota fue consensuada entre las agrupaciones que nuclean a los taxistas y remiseros y girada al municipio. El pedido es en carácter de la inflación que tenemos ante los incrementos. Desde la última suba que fue del 19% todo ha ido en aumento, los costos son elevados, los neumáticos, los repuestos y no podemos seguir perdiendo, no vamos a ganar si no buscamos no seguir en pérdida en el sector”, explicó Walter Brizuela.

Teniendo en cuenta que el servicio podría seguir en caída ante la merma de clientes, indicó que «todo aumenta, de hecho los taxistas y remiseros vienen perdiendo su poder adquisitivo» ante la suba principalmente de alimentos.

“No es antojadizo, nosotros hicimos un balance y vemos que desde la última suba, donde pasaron meses, todo está difícil. Vamos a explicar el porqué de nuestro pedido cuando nos llamen las autoridades”, manifestó el vocero de los trabajadores.

Última suba

El último incremento en la tarifa de taxis y remises fue aprobada en febrero de este año, cuando la bajada de bandera pasó de $70 a $90, mientras la nocturna pasó de $78 a $100. Es decir, que si se aprueba este nuevo pedido, el aumento en 5 meses será del 70%.