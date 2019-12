19 diciembre, 2019 15:55

Luis Novaresio visitó La 100, se abrió para contar algunos momentos de su vida y dio detalles sobre su relación con Braulio, su novio.

En la mañana de La 100 (FM 99.9), en “No Está Todo Dicho”, Guido Kaczka y Claudia Fontán recibieron la visita del periodista y conductor, Luis Novaresio, quien participó de la sección “En Tercera Persona”.

“Señoras y señores. Es una persona muy importante, muy bueno en lo suyo. Por un lado, tenés un tipo muy actual, muy moderno, abierto, sensible… Y por otro lado, ves un tipo conservador, caballero, de buenos modales, de formas antiguas. Lo positivo es que se lleva lo mejor de cada lado”, dijo Kaczka al presentarlo.

“Me gusta ser caballero, me gusta ser gentil, cortés… Yo siempre digo que la cordialidad no está de moda, (parece como una boludez), y sin embargo, a mí me gusta ser cortés”, recalcó Luis Novaresio.

Y recordó sobre sus padres: “Mi viejo y mi vieja me enseñaron que cuando uno entra a un lugar se saluda. Si no lo hacía, me hacían volver a entrar. Entonces me quedó como marcado y está bueno”.

Sobre sus entrevistas: “A mí toda persona me resulta interesante… Todo tipo que se sienta en frente de mí, para mí es interesante. Yo me divierto y mi trabajo es buscar la historia detrás”.

“Yo soy muy curioso y cualquier cosa me da curiosidad. Entro a una librería (me encanta leer) y digo: ‘Mirá todo lo que no voy a leer’”, detalló sobre su vocación en el periodismo.

“¿Cuándo fue la primera vez que Novaresio se enamoró en su vida?”, preguntó Kaczka a lo que el periodista recordó: “A los 17 años me enamoré de una compañera, en el examen de ingreso de la facultad. Se llamaba Analía y me la seguí cruzando. Cuando ejercía la abogacía me la cruzaba mucho en los Tribunales”.

Sobre si sufrió por amor aquella vez, dijo: “Muchísimo… Creo que el amor es una ópera de Puccini con tragedia incluída. No siempre termina mal pero no te la llevás de arriba, hay un nivel de sufrimiento y amor que hay que analizar”.

Cabe destacar que Luis Novaresio está en pareja con Braulio Bauab, a quien conoció mediante una amiga. El periodista había contando que, de pura casualidad, ambos vivían en el mismo edificio pero nunca se habían cruzado.

Sobre los comentarios (y críticas) que hubo tras la noticia de su noviazgo, expresó: “No por mí, porque yo estoy más o menos amortizado. Pero Braulio tiene una hijita y hay una mamá… Yo decía: ‘Va a ser bravo’, ¿por qué tienen que bancarse la notoriedad mía, ¿no?”.

“Entonces hablamos y dijimos que hacerlo con calma, ver en algún momento cómo planearlo… Y él publicó una foto mía que hizo estallar…”, explicó y bromeó: “Y me dijo: ‘Tampoco sos tan conocido’. Publicó la foto y se armó un quilombo”.

Y se sinceró: “La foto se publicó un jueves a la noche, el viernes fue el bolonqui y el domingo el programa. A mí me da vergüenza hablar de mí mismo en el programa que yo hago. Otra cosa es cuando soy un invitado”.

