El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, estuvo en Catamarca y opinó de la situación del país y de temas provinciales como el avión sanitario y la posible suspensión de las PASO.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, estuvo en Catamarca acompañado por los diputados nacionales Victoria Gorleri (PRO) y Juan López (Coalición Cívica) en el marco de una recorrida por distintas provincias para reforzar la alianza de Juntos por el Cambio. En una conferencia de prensa, los legisladores nacionales hablaron.

“Las PASO son claves para que la sociedad pueda incidir en la política de una forma mucho más abierta. La preocupación que tenemos nosotros es bastante cierta y bastante sensata ya hay provincias que las han suspendido. En Catamarca sabemos que hay rumores de que también se podrían suspender. En lo nacional también estamos muy preocupados, las reglas del juego no se pueden cambiar de un día para el otro. Es necesario defender la certeza que tienen que tener los partidos políticos para poder organizar sus candidaturas, pero también la certeza que tiene que tener la sociedad de que la elección va a ser transparente, va a ser previsible y de que van a poder participar todos los ciudadanos en la selección de los candidatos”, dijo López.

“Sabemos que a nivel nacional el kirchnerismo cree que eliminando las PASO va a perjudicar a Juntos por el Cambio, pero sabemos que va a haber una resistencia muy importante en la Cámara de Diputados para que eso no suceda. El kirchnerismo va a tener que entender que las reglas electorales no se cambian y espero que en Catamarca no estemos cerca de esa situación y que además el Gobernador le ponga fecha cierta a la elección en un plazo razonable, porque esto tiene que ver con la previsibilidad y con que las reglas de juego claras”, añadió el diputado de la CC.

Fuente. El Ancasti