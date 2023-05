Suma apoyo que Sebastian Noblega acompañe la formula como Vice

En este sentido, circuló en las últimas horas en las redes sociales, un video de parte del discurso de Nóblega en la reinauguración de la plaza de Copacabana, donde el intendente le dedica la obra a su madre. En las imágenes, Nóblega aparece al lado del Gobernador y se ven militantes con pancartas con su nombre. El video termina con la frase «¡Es con Seba!», sin agregar otro tipo de información.

El breve producto audiovisual fue compartido durante todo el fin de semana por dirigentes corpaccistas, entre las que se destaca la diputada provincial Paola Fedeli, quien además es la vicepresidenta de la Cámara baja provincial. Fedeli, es una de las dirigentes más cercanas a la exgobernadora y formó parte de su Gabinete en el primer mandato.

Pelea de respaldos

Dusso y Nóblega recurrieron a distintos respaldos en su carrera por la Vice. El exministro de Obras Públicas recibió el apoyo de su continuidad en la Vicegobernación de parte de un grupo de senadoras y senadores del oficialismo, quienes emitieron un comunicado. “Consideramos a través de hechos objetivos que la provincia se encuentra en crecimiento gracias a las acertadas decisiones que el actual equipo de gobierno se encuentra tomando, como continuidad a las políticas del gobierno de Lucía Corpacci, dando como resultado una provincia con crecimiento productivo”, indicaron los legisladores.

A su respaldo, se sumó la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, quien destacó que a Dusso «lo tenemos desde siempre junto a nosotros».

Sin embargo, al día siguiente, el propio Nóblega planteó una postura distinta al comunicado al sostener que “el actual proyecto político provincial tiene que tener futuro”, pero como el peronismo, “tiene que ser con la gente adentro” y con “una mirada federal”. En esta línea, afirmó que “esa mirada federal” corresponde a “la lucha de los dirigentes del interior que buscamos que se rompan las asimetrías con las capitales.

Por su parte, el senador por Tinogasta, José Alaniz Andrada se despegó del comunicado de los senadores y afirmó que respalda a Nóblega. “Con Sebastián nos conocemos desde la infancia, somos de Copacabana. Yo he visto que él es quien puede representarnos a nivel provincial», dijo y agregó: «El interior necesita a alguien en cargos importantes para mantener el federalismo y que esto no sea una palabra discursiva. No hablo de edades ni oxigenación en la fuerza, pienso que el interior merece una oportunidad y Sebastián es la persona indicada”.