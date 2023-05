Arte

La conocida casa » Gotta Have Rock and Roll » es la encargada de la subasta.

Lanzada en 2008, GHRR (GottaHaveRockandRoll.com) es una casa de subastas de primera clase con precios récord en música, deportes, cultura pop y recuerdos históricos.

GHRR es conocida por sus colecciones de hip-hop, rock and roll y recuerdos de la cultura pop. Sin embargo, esta subasta mostrará sus impresionantes obras de arte. Se pueden ver obras de artistas de renombre como Haring, Warhol, Picasso, Basquiat, Banksy, Koons y muchos más. En estos momentos se expuso una pieza que atrajo mucho la atención de los entusiastas de la música y el arte ; y es la portada original del álbum de los Rolling Stones “It’s Only Rock and Roll”, creada por Guy Peellaert.

Guy Peellaert fue un artista belga que se relacionó por primera vez con los Rolling Stones en su primer libro, “Rock Dreams”. Como el libro retrata a los Rolling Stones bajo una luz poco deseable, Peellaert captó la atención de los Rolling Stones. A pesar de su descripción negativa, los Stones lo contrataron para hacer las ilustraciones de su álbum : “It’s Only Rock ‘n Roll”. La portada del disco muestra a los cinco miembros de la banda bajando una larga escalera rodeados de “fans”.

Esta portada de álbum tiene una historia de fondo única, y ahora está la oportunidad de poder adquirir la pieza original (que es única) mediante esta subasta. Los fans de los Rolling Stones son muy conscientes de la importancia de este álbum y su icónica portada en la carrera de la banda. La puja mínima comienza en 100.000 dólares y se prevé que supere los 200.000.