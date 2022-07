Tras la reunión que tuvieron distintos referentes del PJ en Fray Mamerto Esquiú, la concejal Susana Acosta (Unidos por FME) tuvo duros cuestionamientos a la gestión municipal y aseguró que los sectores que iniciaron conversaciones son víctimas del intendente Guillermo Ferreyra (FT): “Él nos fue expulsando de la orgánica del partido”, criticó.

“Estamos formando parte de esta construcción política porque hemos entendido que todas las facciones del peronismo que están dispersas dentro del departamento y expulsadas de la orgánica por el intendente Guillermo Ferreyra tenemos que juntar las ideas, unificar criterios y poder ofrecer a la comunidad propuestas en conjunto con la sociedad. Entendemos que el municipio no está gobernando para el 100% de los vecinos y nosotros queremos hacerlo”, sostuvo la concejal en diálogo con Cae el Telón.

ay referentes del Frente de Todos, del Frente Renovador y partidos y agrupaciones departamentales. “Seguramente conversaremos con el senador Oscar Vera, con quien todavía no nos pudimos reunir. También está pendiente la conversación con el exconcejal Javier Cejas, otra de las víctimas de este proceso de expulsión de Ferreyra. Debemos conversar porque estoy segura de que él entenderá que solo nadie llega a ningún lado”, expresó y comentó también que iniciaron el diálogo con la concejal Verónica Segura, que también inscribió su partido municipal. “Ella es otra víctima del engaño”.

“La diputada Verónica Mercado forma parte también de esta conformación y tiene en sus espaldas una gran mochila institucional que nosotros apreciamos mucho, no solamente como políticos, sino como vecinos. Ella hace varios años que viene impactando en el departamento. Otra integrante es María Luisa Caro, quien goza de un concepto social e institucional amplísimo, es muy querida y muy apreciada por toda la sociedad y para nosotros es un orgullo que ella esté. También le puedo nombrar a Sandra Maidana. Creo que estamos armando un gran frente, y lógicamente se está conversando con otros espacios. Entre ellos, simpatizantes de Juntos por el Cambio y otros sectores del peronismo. Nos necesitamos todos”, opinó.

“El intendente sabe que no puede participar porque la Carta Orgánica se lo impide y nosotros partimos desde esa premisa. Al margen del anhelo que él tenga y al margen de que el juez Cerda lo haya autorizado. La COM nos rige a todos los vecinos. Incluso Ferreyra es un hombre de derecho, el sabe que no puede, y eventualmente lo deberá parar la Justicia como ocurrió con Gustavo Jalile en Valle Viejo”, remarcó.

“No somos una conformación de ‘Todos contra Guillermo Ferreyra’. El paulatinamente nos ha ido expulsando a todos de la orgánica del justicialismo en el departamento.

“hay que reconocer que el departamento ha mejorado, pero ha mejorado en un fragmento: se va gobernando para el afuera, pero hacia adentro se va abandonado”. Finalizó

Fuente. Cae el Telón