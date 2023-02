El ex Jefe de Drogas Peligrosas, comisario Carlos Kunz, realizó hoy una presentación en la que le pidió al Juez Federal Miguel Contreras que reasuma la investigación de la denuncia contra el fiscal de Estado Marcos Denett por amenazas. Ocurre que la causa está ahora en poder del Fiscal Santos Reynoso, precisamente mencionado en la denuncia.

“Este pedido surge de la posible contaminación que el Ministerio Público Fiscal pueda tener al momento de encabezar la investigación de este expediente donde, justamente, se pone de manifiesto el accionar irregular por parte de algunos Fiscales Federales de la provincia”, argumentó la querella de Kunz, representada por los abogados Mariana Barbitta y Mariano Balanovsky.

El año pasado la Cámara Federal de Tucumán había resuelto que la denuncia de Kunz a Marcos Denett debía ser investigada por la justicia federal tras una apelación de los fiscales Santos Reynoso y Vehils Ruiz que habían solicitado que la misma pase a la órbita de la justicia provincial.

Contreras al recibir el expediente, entendió que el mismo debía trasladarlo al Ministerio Público Fiscal y así lo hizo en septiembre del año pasado.

“Durante el tiempo que las actuaciones estuvieron delegadas en la Fiscalía (desde septiembre de 2022) no tuve acceso al expediente, ello debido, en primer lugar, a que el manejo del sistema Lex 100 no está a cargo del MPF y, por lo tanto, aquellos movimientos que se lleven a cabo por y ante la Fiscalía debe ser informados y notificados por otros medios; en segundo lugar, en razón de que la Fiscalía del Dr. Reynoso jamás garantizó esos “otros medios”, nunca se comunicaron conmigo (ni por mail, ni por teléfono, ni por cualquier otra vía) jamás me hicieron parte del expediente, no fui escuchado, no fui informado, y se está afectando con ello mi derecho de acceso a la justicia, establecido en la Ley Nro. 27.372. Por todo ello, solicito que una vez asumida la investigación, y se encargue de garantizar la producción de todas las medidas de prueba solicitadas, se fije audiencia oral a los fines de que pueda prestar declaración y pueda ejercer mi derecho como víctima y querellante de ser escuchado ante un Juez”, argumentó la querella.

En la denuncia del año pasado, Kunz dijo que Denett lo fue a visitar a la casa de su madre y le advirtió en tono amenazante que en la ampliación de la declaración que debía realizar al día siguiente ante el juez Contreras por la causa de los narcos arrepentidos no debía mencionar a los fiscales federales.

Tras ese episodio, Kunz junto a sus abogados realizaron la denuncia por amenazas contra el actual fiscal de Estado, que fue secretario de Seguridad cuando el denunciante se desempeñó como jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas.

Fuente: El Chasqui Digital