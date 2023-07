La ministra de Educación de la CABA visitó la provincia

La ministra de Educación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, visitó este lunes la provincia de Catamarca con el objetivo de brindar su apoyo a la lista de “El Cambio de nuestras vidas” que impulsa las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, de Gerardo Morales como vicepresidente y de Rubén Manzi a gobernador de Catamarca. La funcionaria brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación de la Educación local y advirtió que “esta es una provincia que tiene que decir basta, necesitamos un cambio de verdad, necesitamos una oportunidad de desarrollo para nuestros chicos”.

Acuña, junto a Rubén Manzi, Silvina Acevedo, Alfredo Marchioli, Horacio Pernasetti y Paola Bazán brindó una conferencia en la que habló sobre la realidad educativa de nuestra provincia. Miembro del Consejo Federal de Educación desde 2008, señaló que “he ido viendo lo que está pasando en esta provincia, todo lo que se podría haber hecho y no se hizo, todo lo que se dejó de hacer, las peleas que no se quisieron dar y me parece que es una provincia que tiene que decir basta a todo esto, tiene que decir necesitamos un cambio de verdad, necesitamos una oportunidad de desarrollo para nuestros chicos”. “Las oportunidades dependen de las herramientas que tangan nuestros jóvenes para poder ser parte del futuro. Tenemos que ser conscientes que la educación es una de las grandes demandas para la provincia, es lo que se necesita para poder progresar”, agregó.

Asimismo, agregó que “en estas PASO, lo que se elige es un modelo de gestión y en Juntos Por el Cambio tenemos en claro que hay que terminar este populismo que destruido a nuestro país y que nos ha enfrentado a los argentinos”. “Terminemos con este péndulo de destrucción, con esta crisis permanente, pero apostando a reformas profundas, económicas y laborales pero que continúen en el tiempo, para que Catamarca sea una de las provincias que más empuje el desarrollo de nuestra Argentina”, añadió.

La ministra de la CABA, se refirió a los bajos niveles educativos de nuestra provincia, y consideró que para “poder salir adelante como país, para poder recuperar los niveles educativos y que los jóvenes estén preparados para los desafíos mundo del trabajo del siglo XXI, tenemos que hacer un pacto como sociedad, ponernos de acuerdo que hay otros conjuntos de valores que tienen que prevalecer, por ejemplo, el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor del mérito”. En este sentido, expresó que “durante muchísimos años de populismo se quiso contraponer la calidad con la cantidad. En Juntos por el Cambio creemos en la equidad, todos tienen que tener la oportunidad de aprender, pero se tiene que promover desde la escuela el valor del esfuerzo y que los logros sean individuales, y por mérito, que para nosotros no es una mala palabra, sino que promueve el crecimiento de la persona”.

En cuanto a la faz política, Acuña destacó la consonancia en cuento a las propuestas en materia educativa de la lista que encabeza Manzi en Catamarca y que van de la mano de las propuestas que a nivel nacional está diagramando el equipo de Rodríguez Larreta. “Pero, además, es destacable el rol que se le da a la mujer en nuestro espacio, donde vemos que hay un protagonismo, por ejemplo, con Silvina Acevedo, como candidata a vicegobernadora, Paola Bazán, como candidata senadora por la capital, entre otros ejemplos”, desatacó.