13 mayo, 2020 1:04

Desde que está al frente de un noticiero, Sol Pérez comparte sus looks todas las noches. Qué le respondió a quienes la criticaron.

Sol Pérez hipnotizó a todos con un (muy ajustado) enterizo negro

Sol Pérez es considerada por muchos como una de las mujeres más lindas de la Argentina. Por eso ella se mantiene muy activa en Instagram, donde suma más de 5 millones de seguidores, y donde publica permanentemente fotos en las que despliega todo su glamour.

Desde hace algunas semanas está todas las noches al frente de un noticiero en Canal 26. Y antes de salir al aire comparte en sus redes sociales su look de ese día.

Por eso este martes la ex “chica del clima” posó con un conjunto enterizo negro y tacos del mismo color.

Sol Pérez hipnotizó a todos con un (muy ajustado) enterizo negro Sol Pérez hipnotizó a todos con un (muy ajustado) enterizo negro Sol Pérez hipnotizó a todos con un (muy ajustado) enterizo negro

Sus fanáticos enloquecieron con las imágenes y la llenaron de elogios. “Maravillosa”, “Te zarpas de bomba”, “Diosa total”, “Genia”, “Me encanta tu look”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que el lunes había optado por un ajustado vestido beige.

Sol Pérez posó con un ajustadísimo vestido y tacos altos antes de conducir el noticiero Sol Pérez posó con un ajustadísimo vestido y tacos altos antes de conducir el noticiero

Sin embargo, más allá de este avance en su carrera, no faltaron los comentarios de haters que criticaron a Sol Pérez afirmando que supuestamente no está preparada para conducir un noticiero. Fiel a su personalidad, ella no se quedó callada y les respondió que estaban esperando que se le diera esta oportunidad para juzgarla: “Les molesta más eso a que si lo hago bien o lo hago mal”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá