Hoy miércoles no se realizó la Sesión Ordinaria del período legislativo 2025 en Cámara de Diputados de la provincia.

Diputados de la oposición se mostraron indignados mencionando la situación a través de redes sociales.

«¡Basta de atropellos y silencios cómplices!». Alfredo Marchioli, diputado por el bloque de la UCR.

«Hoy los diputados oficialistas, alineados con el intendente Gustavo Saadi y la senadora Lucía Corpacci, pegaron el faltazo. No quieren trabajar, no tienen propuestas para la gente, no dan explicaciones por la pésima gestión pero sí tienen obediencia ciega a sus jefes políticos». Finalizó

El diputado Tiago Puente hizo eco de la situación y dijo que no hubo sesión «porque el kirchnerismo no bajó al recinto», y continuó: «Parece que no se ponen de acuerdo sobre los decretos que mandó su jefe Raúl Jalil». Y concluyó diciendo que «son un chiste».