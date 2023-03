El Concejo Deliberante de Icaño no abrió el período de sesiones ordinarias y tampoco hay ninguna convocatoria para los próximos días. Con esta estrategia de mantener cerrado el edificio legislativo, el presidente del cuerpo, Ariel Alderete, evita tomarle juramento a la concejala electa, Ivana Ferreyra, quien obtuvo un fallo de la Corte de Justicia para asumir en el cuerpo. Ferreyra dijo que intentó comunicarse con Alderete para saber la fecha de convocatoria a sesiones, pero hasta ahora no tuvo ninguna respuesta. Tampoco hubo convocatoria a la sesión preparatoria para elegir autoridades. La concejala electa recordó que la ley Orgánica de Municipalidades establece en el artículo 24 que «el Concejo Deliberante se reunirá en sesión preparatoria todos los años dentro de los 10 días anteriores al comienzo de las sesiones preparatorias, oportunidad en la que se elegirá el Presidente y demás autoridades». En tanto que el artículo 25 establece que el Concejo se reunirá en sesiones extraordinarias desde el 1ro de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. «Quiero creer que el presidente del cuerpo, Ariel Alderete, no querrá incurrir en desobediencia judicial. Como integrante de las fuerzas de seguridad conoce lo que implica el incumplimiento de un fallo judicial», señaló. En noviembre del año pasado, la Corte de Justicia de la Provincia resolvió por unanimidad que Ivana Vanesa Ferreyra (FT) asuma como concejal en Icaño, tras darle el visto favorable al conflicto de poderes que promovió cuando se le negó la asunción en marzo del año pasado.