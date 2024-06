El diputado de La Libertad Avanza y presidente del Partido Libertario en Catamarca, Federico Lencina, cargó contra la propuesta de llevar la sesión ordinaria de la Cámara a Santa María el próximo 3 de julio, le pidió «coherencia» al oficialismo en el marco de la Emergencia Económica y aseguró que la iniciativa es «un acto de populismo» ya que «se busca hacer política con los recursos del Estado». «Nosotros no lo avalamos», sostuvo.

En su cuenta de Facebook, Lencina recordó que el bloque libertario fue el único que «votó por la negativa» de viajar a Santa María en dos semanas. «No es que no se quiera ir por el interior a sesionar, sino porque implica un costo enorme trasladar una gran comitiva legislativa», explicó.

«No encontramos coherencia en el oficialismo provincial, que propuso y sancionó una ley de Emergencia Económica. De momento, tampoco queda bien en claro qué proyectos pueden tratarse en beneficio del departamento», insistió Lencina.

En esa línea, en sintonía con lo que ya había señalado la diputada del mismo bloque, Verónica Vallejos, dijo que el sector sí viajará por el interior «pero no seremos funcionales al oficialismo, que busca hacer política y disponer de recursos del Estado». «Eso no lo avalamos», enfatizó.

Para Lencina, un orden del día con temas inherentes y que resulten en beneficio de los santamarianos «debería ser lo primero en saberse o acordarse». «No esto de viajar para la foto política y quedar bien con el interior. Es una falta de respeto a la gente y sin duda es un acto de populismo más», reclamó.

«De seguro esta semana el oficialismo y gran parte de la oposición que firmó esta propuesta se van a querer poner las pilas con respecto a qué se va a tratar en esa sesión dado a las críticas recibidas en estos días. No menos importante es el enorme gasto que implica mover a los diputados, secretarios, etc, más allá de que no haya viáticos, en plena Emergencia Económica del Gobierno provincial. Coherencia por favor», pidió el diputado.

En otro párrafo, Lencina recordó que en algunas sesiones de la Cámara de Diputados «se escuchan las críticas oficialistas a nuestro presidente Javier Milei por los viajes al exterior». «Sin embargo, nada dicen de los viajecitos pagados por los catamarqueños del gobernador Raúl Jalil, del vicegobernador Rubén Dusso y su amplia comitiva. De hecho, algunos son diputados oficialistas y están muditos ya que papá Raúl los lleva de gira. Por pegarle a Milei se queman entre ellos. Pónganse de acuerdo, diputados peronistas. Que no se noten sus internas y ese vacío de identidad que bien menciona nuestro presidente de bloque. Son los mismos de siempre que se pelean por heredar el poder de Catamarca», cuestionó.

Días pasados, la diputada Verónica Vallejos también había cuestionado al oficialismo por la «falta de coherencia» que implicaba proponer este viaje a Santa María, cuando «votaron por la ley de Emergencia Económica». «Según reglamentos, las sesiones en el interior se realizan en caso de fuerza mayor. En lo personal, considero que con esto solo se quiere hacer política, no porque exista interés real con Santa María», criticó.

«Nosotros no seremos funcionales a ello. Tenemos nuestro propio recorrido al interior y por cierto esperamos que den lugar a los proyectos que serán presentados en beneficio de esas comunidades», dijo.

La sesión

El miércoles pasado los diputados acordaron que viajarían sin viáticos a Santa María para realizar allí una sesión, con el objetivo de acercar la Legislatura a los departamentos y fomentar la participación ciudadana.

Según informaron desde la Cámara baja, la iniciativa surgió de una nota presentada por los bloques del Frente de Todos-Unión por la Patria, la UCR-JPC y el Frente Amplio Catamarqueño. Sin embargo, en horas previas algunos legisladores aseguraban que era una iniciativa de la propia Presidencia.

El diputado Hugo Ávila (FAC) fue quien explicó que este viaje no debería costar más de $300.000 ya que los legisladores costearon los gastos de traslado, alojamiento y comida; y que la Municipalidad de Santa María dispone de una escuela y otros temas logísticos como el sonido. «De lo contrario, no asistiré», dijo el diputado ante la consulta de El Ancasti, que días previos estimó que todo el traslado podría implicar un gasto de $3.500.000 y la movilización de unas 70 personas, suponiendo que viajarán la totalidad de los diputados, más secretarios y otro personal necesario. Sin embargo, Ávila explicó que no viajará una comitiva de ese tamaño