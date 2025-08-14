Desde el Municipio de la Capital dieron a conocer cómo funcionarán los servicios y horarios para este finde largo.

Recolección de Residuos

Viernes 15 Sevicio reducido

Sábado 16 Servicio normal

Domingo 17 SIN SERVICIO

Barrido y Limpieza

Viernes 20, Sábado 21, Domingo 22

– Servicio reducido

– Barrido y limpieza en puntos estratégicos turísticos (La Gruta, El Jumeal, Calvario, Casa de la Puna) .

Puntos GIRO

Viernes 15 atención nomal

Sábado 16 atención normal

Domingo 17 sin atención al público

Camping Municipal

Abierto normalmente de 8 a 19hs

Recolección diferenciada

Viernes 15 Servicio normal

Sábado 16 Servicio normal

Domingo 17 Sin recolección

Juzgado de Faltas 1

Viernes 15 Atención al público 08 a 12 hs

Juzgado de Faltas 2

Sábado 16 de 08 a 12 hs

Domingo 17 de 08 a 12 hs

Centro de Emisión de Licencias

Viernes 15 sin atención al público

CEL MÓVIL

Sábado 16

12.30 a 17 hs

B° La Viñita – Plaza España