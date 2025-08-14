Desde el Municipio de la Capital dieron a conocer cómo funcionarán los servicios y horarios para este finde largo.

Recolección de Residuos
Viernes 15  Sevicio reducido 
Sábado 16  Servicio normal
Domingo 17  SIN SERVICIO 

Barrido y Limpieza 

Viernes 20, Sábado 21, Domingo 22
– Servicio reducido 
– Barrido y limpieza en puntos estratégicos turísticos (La Gruta, El Jumeal, Calvario, Casa de la Puna) . 

Puntos GIRO 

Viernes 15 atención nomal
Sábado 16 atención normal 
Domingo 17  sin atención al público 

Camping Municipal 
Abierto normalmente de 8 a 19hs 

Recolección diferenciada 

Viernes 15  Servicio normal
Sábado 16 Servicio normal
Domingo 17 Sin recolección 

Juzgado de Faltas 1
Viernes 15 Atención al público 08 a 12 hs 

Juzgado de Faltas 2
Sábado 16 de 08 a 12 hs 
Domingo 17 de 08 a 12 hs 

Centro de Emisión de Licencias
Viernes 15  sin atención al público 

CEL MÓVIL 
Sábado 16 
12.30 a 17 hs 
B° La Viñita – Plaza España

