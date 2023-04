Durante la Semana Santa, ya sea de manera individual o en grupos, muchos de los visitantes eligieron recorrer los atractivos de la Capital, pedaleando. El disfrutar del aire libre, conocer los atractivos ejercitándose saludablemente y la posibilidad de economizar durante la estadía, son parte de las razones que impulsaron a elegir este servicio.

La salud, la recreación, el deporte o el transporte, siempre han sido algunas razones que motivan a las personas a elegir la bicicleta o «bici» como la mejor opción. Últimamente esta herramienta se ha convertido también en una muy atractiva alternativa para los turistas que visitan Catamarca.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, proponen desde hace meses esta posibilidad y los resultados hasta el momento «son excelentes y auspiciosos», según lo indicó Nelson Palavecino, quien coordina y además acompaña a los turistas o residentes que eligen el BicitTur con servicio de guía.

«La gente que viene de otra provincia destaca mucho el servicio de la bici como alternativa para recorrer la ciudad y conocer los recursos naturales atractivos turísticos y monumentos históricos, de una forma que la puede hacer un chico de 12 años hasta personas de 60, porque tenemos bicis asistidas, eléctricas, para que quien no suelen realizar esta actividad pueda hacer los circuitos adonde tenemos subidas, pendientes que a veces se hace pesado de pedalear. Eso destacan mucho, que ofrezcamos un servicio que no lo vieron en ninguna otra provincia», indicó el responsable.

En el recorrido propiamente dicho, Nelson que no sólo encabeza la caravana sobre ruedas sino que les va contando la historia y características de cada lugar. «Durante este fin de semana largo lo que se destacó fue la salida con guía, con gente de provincias como Buenos Aires, en su mayoría y Chaco, pero también con residentes catamarqueños que quieren hacer el recorrido», comentó tras indicar que algunos elijen pasear por la ciudad y llegar a La Gruta, incluso como parte de una promesa, mientras que otros prefieren «cruzar la meta» en las montañas.

«Me confiesan que es una experiencia única para ellos, ver las diferencias de los paisajes que tienen y el llegar en poco tiempo a las montañas, por ejemplo al Pueblo Perdido de la Quebrada donde conocen algo de la cultura de La Aguada. Luego vamos hasta el Dique El Jumeal, tomamos fotos en lo que es el «Balcón de la Ciudad», después quedan encantados con el espejo de agua. Otros prefieren rodar hacia el este y conocen La Quebrada de Moreira».

Asimismo, el guía señaló que mayormente los turistas elijen conocer la Capital apenas arriban a la provincia, aunque otros lo hacen al final del viaje, luego de recorrer el interior. «Se van conformes asegurando que es una experiencia única y que vale la pena vivirla antes de volver a sus lugares de origen», concluyó.