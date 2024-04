Los datos fueron superiores a los registrados en carnaval y en la semana santa de 2023.

Los datos estadísticos relevados durante este fin de semana extra largo de Semana Santa en la ciudad Capital de Catamarca, indicaron que se registró una ocupación hotelera del 70% y un pernocte promedio de 4,1 noches. Los datos son sumamente alentadores, tomando en cuenta que la Ocupación Hotelera (OH) fue muy superior en comparación con el pasado fin de semana largo de carnaval, el cual registró un 43,7% de OH, y levemente mejor en relación a la Semana Santa del 2023, que tuvo un 68% de OH.

Sumado a ello, los datos también son positivos en la comparación de la estadía promedio de esta semana santa, con otros fines de semana largo. En efecto, se registró un aumento del 58,8% con respecto al carnaval de este año, y del 57,7% cotejando con la semana santa de 2023.

En este marco, otros resultados que dejó el mencionado informe, es que el impacto económico fue de 530 millones de pesos y que $47.000 fue lo que gastó, en promedio, diariamente un turista en la Capital. En tanto que, según el informe, 4.150 turistas ingresaron a la Capital y se alojaron en establecimientos hoteleros registrados.

También, es válido destacar que los datos fueron relevados por el Observatorio de Turismo Municipal, que funciona en la órbita de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio de la Capital. De esta manera, se elaboró un informe estadístico que tuvo como objetivo proporcionar un análisis detallado de la actividad turística en San Fernando Del Valle de Catamarca, entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 2024.

En cuanto a la ocupación hotelera, los datos fueron elaborados en forma conjunta y colaborativa entre el mencionado organismo municipal y la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y afines de la provincia de Catamarca. Para ello, se tomó como referencia los establecimientos hoteleros que se encuentran registrados y habilitados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia.

A modo de conclusión, la información que se desprende del mencionado informe, refleja el éxito del trabajo en la gestión turística de la Capital a través de la generación de múltiples propuestas turísticas, culturales y recreativas impulsadas de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, otras áreas del Municipio de la Capital, Obispado de Catamarca, actores del sector privado y emprendedores, fortaleciéndose de esta forma, una alianza estratégica para trabajar de manera mancomunada en el desarrollo del destino.