Fama junto a su equipo de campaña y dirigentes

Los precandidatos a gobernador, vice e intendente por la capital por la alianza “Gana Catamarca”, Flavio Fama, Daniel “Grillo” Avila y Francisco Monti participaron de una de las primeras reuniones de organización de campaña en el salón que el equipo de Avila tiene sobre calle Ayacucho.

“Hay una expectativa diferente en la gente que siente que se avecina un cambio de ciclo y ya avizora la terminación de un mandato” señaló Fama.

La reunión, organizada por el comité de campaña que preside la diputada Natalia Herrera, tuvo como epicentro la organización del esquema de campaña de la alianza, y se dialogó sobre distintos aspectos, entre los que sobresalieron los temas que formará los ejes de la campaña.

Fama reiteró que más del 90% de los estudiantes secundarios terminan la escuela no saben matemáticas y eso condiciona el acceso a una educación superior, que es el verdadero problema. Ahí se nota como los impuestos de la gente, inclusive de esos padres de alumnos que luego no estudian, subvencionan una educación superior de aquellos que han tenido una formación distinta.

Otro de los puntos abordados fue la escalada inflacionaria que aflige el bolsillo de los argentino y catamarqueños en particular, en particular, el “Grillo” Avila analizó que Raúl Jalil usa la inflación para ajustar el bolsillo de la gente.

El dirigente analizo que cuando Jalil plantea el esquema de aumentos, toma un mes de referencia a febrero del 2022 y a partir de ahí aplica un índice de inflación siempre sobre ese mes, mientras que los fondos provinciales se actualizan de manera diferente, lo que produce una “ganancia” a favor de la provincia en desmedro de los sueldos de los empleados.

Fama, Avila y Monti, estuvieron acompañados por dirigentes de las fuerzas políticas que componen la Alianza Gana Catamarca, entre los que se encontraban Luis Lobo Vergara, precandidato a Diputado Nacional, y precandidatos y dirigentes del PRO.

La reunión, se extendió luego a dirigentes y precandidatos por la capital donde se analizó la situación del ejido municipal y se coordinó la tarea a realizar luego del inicio de campaña previsto para el próximo 9 de julio.

“Hay una fuera y una expectativa emocionante en los dirigentes, sobre todo porque el vecino se siente representado por los candidatos y por la figura de Patricia Bulrrich”, tenemos mucha fuerza y mucho músculo dirigencial para el trabajo que se viene”, indicó Francisco Monti.