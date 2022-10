ABUSO SEXUAL

Luego de que se pospusiera la audiencia de imputación, Elpidio Guaraz se refirió a las denuncias en su contra.

Esta mañana debía realizarse la audiencia de imputación contra Elpidio Guaraz, quien fue denunciado por «privación ilegítima de la libertad agravada» y «abuso sexual con acceso carnal». El tramite judicial fue pospuesto porque su defensa no fue notificada y al retirarse de fiscalía, el intendente de Santa Rosa sostuvo que hay una «organización política que quiere perjudicarme».

Según indicó, la acusación estaría relacionada a «un grupo de la política que ya compitió conmigo, les gané y ahora quieren perjudicarme de otra manera, no a través de las urnas».

Previamente Guaraz había afirmado su tranquilidad, siempre asegurando que no hizo nada de lo que se lo acusa. «Yo estoy tranquilo porque cuando uno no hace nada tiene que estar tranquilo. Si te preocupa porque ves que hay injusticias y a veces estas injusticias pueden llevar a algo que no corresponda. Yo soy muy respetuoso en todo, respeto las decisiones de la justicia, pero por ahí veo que se están tomando medidas que no corresponden. Creo que se deben analizar más estas situaciones en lo profesional porque hay medidas que no van. Por ejemplo yo hoy estuve citado, pero mis defensores no estaban notificados y esto no puede ser. Yo creo que ellos son los primeros que tienen que tener conocimiento porque yo siempre me atengo a derechos y ellos son quienes deben defenderme».

Luego se refirió a la denuncia en su contra, la cual fue realizada por una expareja, y aseguró que «yo soy muy respetuoso en esto. Ella fue mi pareja durante un tiempo largo, luego nos distanciamos y aparentemente eso le ah caído muy mal a ella. Todo el mundo, el pueblo de Bañado de Ovanta, el departamento Santa Rosa sabe como fue mi trato con ella que fue excelente, la cuidaba, la respetaba, tenía todo lo que ella necesitaba. Tan es así que su madre, abuela, hermanos y hermanas salieron a favor mío porque ellos conocen cual fue la situación. Por eso yo tengo mucha fe en la justicia porque no hice nada malo».

Finalmente se refirió a la «organización política» que quiere perjudicarlo, señalando que «hay que ver bien de donde vino esta denuncia, porque de la noche a la mañana empezaron a correr unos audios de que algo estaba por pasar en contra mío. Había una organización en contra mío, una organización en la que estaba metida la política y quieren hacerme quedar mal. Hay personas que resuelven cuestiones políticas así y me quieren ensuciar. Hay audios que prueban esto y todo está en la Justicia».

