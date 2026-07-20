🏆 Copa Esperanza 2027 – Torneo Anual

🔥 ¡Se vienen los octavos de final de la Ronda Plata!

La emoción del mata-mata continúa y ya quedaron definidos los cruces de los 8vos de final. Dieciséis equipos buscarán seguir en carrera por el sueño de levantar La Orejona, en una jornada que promete grandes partidos, intensidad y mucho fútbol.

📋 Cuadro de clasificación

⬅️ Lado izquierdo

Tigre FC 🆚 Amigos de BB

Pibes del Norte 🆚 Brighton

Traidores FC 🆚 Amigos del Sur

Multitud FC 🆚 Desamparados

➡️ Lado derecho

El Glorioso 🆚 1 Escuela de Deporte

Poli Sur 🆚 Galíndez

San Martín 🆚 Amigos de Daniel

King FC 🆚 Manseros

⚽ Cada encuentro será una final. Solo los mejores avanzarán a los cuartos de final en busca de la gloria.

¡La Copa Esperanza 2027 sigue regalando emociones!

Gloria, honor y pasión… porque la Orejona es mi pasión. 🏆

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