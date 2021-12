Música

Para celebrar el 20 aniversario del álbum debut homónimo de Gorillaz, el cocreador y artista de la banda Jamie Hewlett se asoció con Z2 Comics para lanzar The Gorillaz Art Book en abril de 2022.

El libro de mesa de café de 288 páginas incluye “nuevas interpretaciones” de Gorillaz de más de 40 artistas, incluidos Robert Smith, Jack Black, Laurie Vincent de Esclavos y el propio Hewlett.

“Gorillaz siempre ha colaborado con la música, pero esta es la primera vez que hacemos una colaboración artística“, dijo Hewlett en un comunicado. “Realmente he disfrutado trabajar con muchos de mis artistas favoritos y el resultado es este increíble libro”.

Además de los músicos antes mencionados, The Gorillaz Art Book también incluye contribuciones del creador de The Powerpuff Girls Craig McCracken, la directora de arte de Clone High Tara Billinger, el artista de Adventure Time Erik Fountain, la caricaturista de Buffy the Vampire Slayer Marianna Ignazzi, el coguionista de Mad Max: Fur.

A principios de este año, Gorillaz anunció una reedición de cajas súper de lujo de su álbum debut Gorillaz y lanzó un EP de tres canciones titulado Meanwhile. En 2020, abandonaron su proyecto estrella Song Machine: Season One – Strange Timez, así como Gorillaz Almanac, un libro que documenta los 20 años de historia del grupo.