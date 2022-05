Música

La extraordinaria vida y carrera de Sir Elton John será documentada en un documental de Disney+.

“Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years that Made his Legend” contará con imágenes de archivo nunca vistas y nuevas entrevistas.

El estreno será cuando la leyenda de la música, de 75 años, concluya el tramo norteamericano de su gira “Farewell Yellow Brick Road” en el Dodger Stadium de Los Ángeles el 20 de noviembre. Aunque aún no hay fecha de estreno, el documental se estrenará en cines antes de llegar a Disney+.

R.J. Cutler, quien recientemente dirigió el documental de Billie Eilish “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” para Disney, se encarga de la dirección, mientras que el marido de la intérprete de “Tiny Dancer”, David Furnish, se encarga de la producción.

Cutler dijo: “Es una emoción y un honor que David Furnish y yo podamos crear esta mirada íntima y única a uno de los artistas más célebres del mundo”, y agregó: “Al igual que para muchos otros, la música de Elton John ha tenido un profundo significado para mí durante décadas, y esta oportunidad es un privilegio y un hito en mi carrera”.

Bob Chapek, director general de The Walt Disney Company, comentó: “No quedan superlativos para describir a Elton John y su impacto en la música y la cultura: es sencillamente incomparable. Como una buena historia de Disney, la música de Elton tiene tanto un atractivo universal como la capacidad de conectar con el público a un nivel profundamente personal. Forma parte de la familia Disney desde 1994, cuando ayudó a convertir ‘El Rey León’ en un clásico instantáneo, y no podríamos estar más emocionados de colaborar con él en este nuevo documental.”