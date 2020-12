Música

Se viene una película repleta de escenas de miedo… y estrellas de rock. The Retaliators, film de terror que se estrenará en 2021, cuenta con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, el cantante de Papa Roach, Jacoby Shaddix, miembros de Five Finger Death Punch y más músicos en papeles dramáticos.

The Retaliators estrará protagonizada por Michael Lombardi (Rescue Me, The Deuce), Marc Menchaca (Ozark, Black Mirror) y Joseph Gatt (Ray Donovan, Banshee), y está dirigida por Bridget Smith.

Además de Tommy Lee y Jacoby Shaddix, The Retaliators presenta a Ivan Moody, Zoltan Bathory y Chris Kael de Five Finger Death Punch; Escapa de Craig Mabbitt del Destino; Jaya de Hu; Spencer Charnas de Ice Nine Kills; Amanda Lyberg de Eva Under Fire; Matt Brandyberry, Danny Case, Lance Dowdle y Mat Madiro de From Ashes To New; y el cantante y guitarrista Tuk Smith.

Mientras que un avance inicial brindó una breve descripción de lo que se puede esperar de la película en su conjunto, un segundo avance recién lanzado pone un mayor foco en los artistas del rock. Shaddix, en particular, parece tener un papel importante en la película, interpretando al personaje de Quinn Brady.

“Cuando me enteré de esta película el año pasado, hablé con el equipo creativo y sentí que tenía un vehículo para ver si podía ampliar mi rango como artista”, dijo el cantante de Papa Roach en un comunicado de prensa. “Realmente, no podría haber imaginado cuánto disfruté esta experiencia y no puedo esperar para encontrar otra película en el futuro”.

Lee, mientras tanto, aparece como Strip Club DJ en los créditos del elenco, y solo aparece una fracción de segundo en el último avance.

Además de la película que presenta a varios artistas de Better Noise Music, la música de la película también estará impulsada por el sello. Los actos antes mencionados aparecerán en la banda sonora, al igual que Bad Wolves, Nothing More, Cory Marks, All Good Things y Tempt.

La fecha de lanzamiento de The Retaliators es junio de 2021.