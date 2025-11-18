También se invitó a La Noche del Sol en la Gruta

En la mañana de este martes 18 de noviembre, se realizó el anuncio oficial de las Fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, durante una conferencia de prensa ofrecida por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, en la Oficina de Prensa del Obispado, ubicada en la planta alta del predio de la Catedral Basílica. También se contó con la presencia del padre Santiago Granillo, rector del Santuario de la Gruta, quien hizo la invitación a La Noche del Sol, una novedosa propuesta evangelizadora en torno a Jesús Eucaristía, que se realizará en el lugar del hallazgo de la bendita Imagen de la Madre Morena.

Luego de algunas consideraciones, el padre Cabrera recordó que “estamos transitando el Jubileo con el lema ‘Peregrinos de esperanza’, que culmina el 28 de diciembre. Por eso el tema de estas fiestas será ‘Con María, ponemos nuestra esperanza en Dios’. Estamos culminando un año con muchas aflicciones, tristezas, angustias, y tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. La Virgen María embarazada de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Ella, Salvador Nuestro, nos va a venir a anunciar que en Cristo está la esperanza”.

Seguidamente, expresó que “iniciamos con la Bajada de la Virgen, el 29 de noviembre, a las 19.00, providencialmente, este año comienza el tiempo del Adviento, el tiempo de la Esperanza”, apuntando que “dentro de la novena a la Inmaculada Concepción, como una gran característica, vamos a empezar a meditar, contemplar y recordar la vida del Beato Mamerto Esquiú, anticipándonos al próximo año que se va a iniciar con los festejos de los 200 años del Nacimiento del Beato Mamerto”, para que así “nos vayamos adentrando en el espíritu del fraile, que es nuestro gran eslabón unido a la Virgen del Valle, para que todos podamos llegar a Dios”.

Tras describir el logo de las festividades, que conjuga el logo del Jubileo, la Virgen, las banderas nacional y provincial y los peregrinos, recordó a los devotos la importancia de la confesión: “Es importante la reconciliación, no sólo con Dios sino también con nuestros hermanos”, dijo, considerando que “sería muy bueno llegar a esta Navidad reconciliados los unos con los otros”.

También comentó detalles de la preparación para el día 8 de diciembre, en que se realizará la Solemne Procesión, invitando a quienes puedan y deseen colaborar con los gastos que demandará el sonido para esa jornada de cierre de las festividades.

En otra parte de la conferencia, el rector del Santuario Catedral comentó que el viernes 28 de noviembre, se realizará la limpieza de todo el Santuario, que permanecerá cerrado, por eso las Misas habituales de la mañana se celebrarán en el Camarín, a las 7.00, 9.00 y 11.00.

También recordó que “tanto en la Gruta como acá en el Santuario Catedral estamos pidiendo agua y botellas para que colaboremos con los peregrinos. Tenemos dos fines de semana y el fin de semana largo del 8 de diciembre. Creemos que puede llegar mucha gente. Sabemos que siempre hace calor y podremos darles un vaso de agua. Recordemos lo que nos dice el Evangelio, que no quedará sin una recompensa aquel que haya entregado un vaso de agua a los más pequeños. Entonces, que este gesto de traer agua o las botellas, lo podamos hacer con tiempo”.

Respecto de la comida que se brinda a los peregrinos comentó que se están necesitando “bandejitas descartables y cucharitas; hay mucha gente que ya está colaborando para las ollas de comida, principalmente de los días 6, 7 y 8 de diciembre. Por ejemplo, la Liga de Madres está haciendo 1.200 platos de comida para el día 8”, a la vez que mencionó otros grupos que se sumarán a este servicio.

Con relación al alojamiento para quienes llegan a honrar a la Virgen, comentó que están en conversaciones con las autoridades correspondientes para poder contar con las escuelas destinadas a tal fin.

Agradeció a todos los voluntarios que están colaborando con las distintas tareas, a quienes invitó a la Santa Misa, que se celebrará el domingo 23, día de Cristo Rey, a las 21.00, en la Catedral, donde recibirán la bendición del Obispo para “sostener toda esta hermosa tarea que muchos de ustedes están haciendo o van a hacer durante esos días”, dijo.

En cuanto a la Solemne Procesión del 8 de diciembre, detalló que “el recorrido será desde la plaza El Maestro, por avenida Virgen del Valle, damos la vuelta a La Alameda, bajamos por San Martín, damos vuelta a la plaza 25 de Mayo, culminando enfrente de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle. Esto se iniciará a las 18:30, pero a las 18.00 ya estará la Imagen de la Virgen en la plaza El Maestro, para el paso de las delegaciones”.

La Noche del Sol, una nueva forma de evangelización

A su tiempo, el padre Granillo invitó a participar de una interesante propuesta, que se realizará este sábado 22 de noviembre, resaltando que “en este Año Jubilar hemos venido promoviendo, desde el Santuario de la Gruta, estos espacios de evangelización que le hemos llamado La Noche del Sol. Es una expresión de una nueva y renovada evangelización donde se trata de conjugar tecnología, expresiones artísticas, danza, música, oración y, sobre todo, centrado en la oración eucarística, que es el motivo por el cual se convoca”.

Apuntó que “La Noche del Sol es el nombre del evento, pero cada una lleva un subtítulo que nos orienta a la temática de la misma; en esta tercera y última edición del Año Jubilar se llama Agua Viva”.

“Es un evento evangelizador, abierto a la familia, pueden ir todas las personas que desee participar. Es una expresión nueva, que de alguna manera va a coronar el Ciclo Litúrgico que se termina con la Solemnidad de Cristo Rey”, manifestó, agregando que “nos sirve también como una preparación espiritual para la novena de la Inmaculada Concepción, con igual tema y lema, ya que se trata de dos Santuarios de una misma advocación mariana”.

Señaló que el lugar será “el altar de la Gruta, a las 21.00, el sábado 22 de noviembre, es una invitación y una gran provocación a la fe, para que juntos podamos hacer este reconocimiento público de la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, que en el fondo María es la que nos conduce a Él, justamente este Jubileo está centrado en Cristo por los 2025 años de su Encarnación”.

Además, informó que “se está coordinando con la empresa El Nene para que haya colectivos de uso gratuito hasta las 20.00 y, posteriormente, hasta las 23.00 o 23.30, va a haber servicio de línea para el centro, para que la gente tenga posibilidad de regresar, y el transporte no sea un obstáculo no sea un obstáculo para que participen”.