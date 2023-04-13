Turno Matutino
CANCHA 1 C.E.C.
C.E.C.»B» – ASTRADA (GRADUADOS)
C.E.C.»A» – REV «A» (GRADUADOS)
CANCHA 2 C.E.C.
FOMENTO – LIBERAL (GRADUADOS)
C.E.C. – BCO CATAMARCA (SUPER MASTER)
CANCHA 2 NINO
NINO – CIRCULO MEDICO (SUPER MASTER)
9 DE JULIO – POL.RETIRADOS (SUPER MASTER)
CANCHA POL.RETIRADOS
POL.RETIRADOS – REV «B» (GRADUADOS)
LIBERAL – TESORIERI (SUPER MASTER)
LIBRES:
GRADUADOS: MADERERA
SUPER MASTER :BCO NACION
Turno Vespertino
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – EL AUTENTICO (UNICA)
C.E.C. – LIBERAL (MAXI)
C.E.C. – BCO CATAMARCA (SUPER MAXI)
CANCHA 3 NINO
GRAL PAZ – SALTA CENTRAL (MAXI)
GRAL PAZ – BCO NACION (SUPER SENIOR)
GRAL PAZ – SIND. VIAL (MASTER)
CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – SOEM (UNICA)
LA ESTACION – DEP. JUVENTUD (SENIOR)
CANCHA 1 NINO
TESORIERI – JUV. DE LA FALDA (UNICA)
TESORIERI – UTA (MAXI)
TESORIERI – SALTA CENTRAL (SUPER MAXI)
CANCHA 2 NINO
BCO CATAMARCA – SAN LORENZO (UNICA)
PIRQUITAS – CIRCULO MEDICO (MAXI)
NINO – BCO NACION (SUPER MAXI)
CANCHA 2 POLI. POLICIAL
FOMENTO – CAI.SA (UNICA)
POLICIAL – SANTA CRUZ (MAXI)
BCO NACION – ASTRADA (SENIOR)
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – POLICIAL (UNICA)
9 DE JULIO – REV (SUPER MAXI)
9 DE JULIO – NINO (MASTER)
CANCHA DON SEGUNDO
CAI.SA – POLICIAL (SUPER MAXI)
ODONTOLOGOS – EL AUTENTICO (SENIOR)
CAI.SA – DEP. JUVENTUD (SUPER SENIOR)
CANCHA CIRCULO MEDICO
LAS PIRQUITAS – FOMENTO (SENIOR)
CIRCULO MEDICO – SALTA CENTRAL (SUPER SENIOR)
CIRCULO MEDICO – BCO NACION (MASTER)
CANCHA SOEM
UTHGRA – NINO (UNCA)
SOEM – LIBERAL (SENIOR)
TESORIERI – LOS AMIGOS (SUPER SENIOR)
CANCHA FILIAL 26
MADERERA – LOS AMIGOS (UNICA)
DEP. JUVENTUD – CHACARITA (SUPER MAXI)
FOMENTO – NINO (SUPER SENIOR)
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – SALTA CENTRAL (UNICA)
LIBERAL – UTHGRA (SUPER MAXI)
SALTA CENTRAL – GRAL PAZ (SENIOR)
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – ODONTOLOGO (UNICA)
INDEPENDIENTE – CAI.SA (MAXI)
INDEPENDIENTE – REV (SENIOR)
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – DEP. JUVENTUD (MAXI)
SAN LORENZO – LOS AMIGOS (SUPER MAXI)
SAN LORENZO – SOEM (SUPER SENIOR)
CANCHA 1 POLI POLICIAL
ODONTOLOGO – BCO NACION (MAXI)
SAN RAMON – CIRCULO MEDICO (SUPER MAXI)
SAN RAMON – 9 DE JULIO (SENIOR)
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – GRAL PAZ (UNICA)
MADERERA – FOMENTO (SUPER MAXI)
POL.RETIRADOS – C.E.C. (SENIOR)
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POL.RETIRADOS – SIND. VIAL (UNICA)
POL.RETIRADOS – BCO CATAMARCA (MAXI)
POL.RETIRADOS – SOEM (SUPER MAXI)
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO (UNICA)
UTHGRA – FOMENTO (MAXI)
SANTA CRUZ – ODONTOLOGOS (SUPER MAXI)
CANCHA LOS AMIGOS
LOS AMIGOS – CAI.SA (SENIOR)
SIND. VIAL – REV (SUPER SENIOR)
LOS AMIGOS – SANTA CRUZ (MASTER)
CANCHA CORONEL DAZA
9 DEJULIO – SAN RAMON (MAXI)
ASTRADA – GRAL PAZ (SUPER MAXI)
ODONTOLOGO – POL.RETIRADOS (SUPER SENIOR)
CANCHA SARMIENTO
UTA – DEP. JUVENTUD (UNICA)
UTA – LA ESTACION (SUPER MAXI)
UTA – 9 DE JULIO (SUPER SENIOR)
CANCHA PARQUE DAZA
REV – ASTRADA (UNICA)
REV – SOEM (MAXI)
MADERERA – POLICIAL (SENIOR)
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – NINO (MAXI)
EL AUTENTICO – SIND. VIAL (SUPER MAXI)
EL AUTENTICO – C.E.C. (MASTER)
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV. DE LA FALDA – MADERERA (MAXI)
JUV. DE LA FALDA – LAS PIRQUITAS (SUPER MAXI)
JUV. DE LA FALDA – CIRCULO MEDICO (SENIOR)
LIBRES:
MASTER: INDEPENDIENTE
SENIOR: SAN LORENZO
UNICA: BCO NACION
SUPER SENIOR: C.E.C.
Fuente: El Chasqui Digital