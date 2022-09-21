LIGA DE VETERANOS DE CATAMARCA

En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse hoy sábado 24 del corriente y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno.

Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,30, 11,00 y 12,30.

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
9 DE JULIO – CIRCULO MEDICO SUPER MÁSTER
POLI RETIRADOS – REV «B» GRADUADOS 
FOMENTO – REV «A» GRADUADOS

CANCHA LOS AMIGOS
TESORIERI – C.E.C. SUPER MASTER
UTA – POLI RETIRADOS SUPER MASTER
MADERERA C.E.C. «A» GRADUADOS

CANCHA POLICIAS RETIRADOS
BCO CATAMARCA – LIBERAL SUPER MASTER
LIBERAL – C.E.C «B» GRADUADOS
ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

TESORIERI – CAI-SA SUPER SENIOR
BCO CATAMARCA – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE MAXI

Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 14,30 y 16,00 – Cancha de 3 partidos: 14,00, 15,30 y 17,00.

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTHGRA SANTA – CRUZ SUPER SENIOR
UTHGRA – JUV LA FALDA SUPER MAXI
UTA – CHACARITA UNICA

CANCHA 1 NINO

C.E.C. – FOMENTO SENIOR
C.E.C. – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
C.E.C. – DEP JUVENTUD UNICA

CANCHA 2 NINO

NINO – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
NINO – SANTA CRUZ SUPER MAXI
NINO – CIRCULO MEDICO UNICA

CANCHA LA ESTACION

TESORIERI – POLICIAL SENIOR
LA ESTACION – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
LA ESTACION – REV UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – JUV LA FALDA SENIOR
9 DE JULIO – ODONTOLOGOS MAXI
9 DE JULIO – FOMENTO UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

MADERERA – LOS AMIGOS SENIOR
SIND VIAL – SAN LORENZO SUPER MAXI
SIND VIAL – BCO CATAMARCA UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – FOMENTO SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – POLI RETIRADOS MAXI
UTHGRA – LOS AMIGOS UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – BCO NACION SENIOR
SALTA CENTRAL – ASTRADA SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – BCO NACION UNICA

CANCHA SOEM

SOEM – SIND VIALIDAD SUPER SENIOR
SOEM – UTHGRA SENIOR
SALTA CENTRAL – UTHGRA MAXI

CANCHA FILIAL 26

DEP JUVENTUD – NINO SENIOR
MADERERA – UTA SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – UTA MAXI

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – 9 DE JULIO MASTER
LIBERAL – LOS AMIGOS SUPER MAXI
LIBERAL – TESORIERI UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – C.E.C. MASTER
SAN LORENZO – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
INDEPENDIENTE – ASTRADA SENIOR

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – CIRCULO MEDICO SENIOR
SAN LORENZO – C.E.C. MAXI
SAN LORENZO – MADERERA UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – TESORIERI MASTER
TESORIERI – SAN RAMON SUPER MAXI
TESORIERI – SOEM MAXI

CANCHA CHACARITA

CHACARITA – SOEM SUPER MAXI
MADERERA – SAN RAMON MAXI
SAN RAMON – EL AUTENTICO UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – C.E.C. SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – LA ESTACION SENIOR
POLI RETIRADOS – BCO NACION SUPER MAXI

CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – LIBERAL MAXI
SANTA CRUZ – POLICIAL UNICA

CANCHA PIRQUITAS
LAS PIRQUITAS – CAI-SA SENIOR
LAS PIRQUITAS – CHACARITA MAXI

CANCHA MASCAREÑO

ODONTOLOGOS – GRAL PAZ SENIOR
ODONTOLOGOS – EL AUTENTICO SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – SOEM UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – UTA SUPER SENIOR
NINO – CIRCULO MEDICO MAXI
BCO NACION – JUV LA FALDA MAXI

CANCHA SARMIENTO

LOS AMIGOS – BCO NACION MASTER
REV – GRAL PAZ SUPER SENIOR
REV – ASTRADA MAXI

CANCHA PARQUE DAZA

GRAL PAZ – NINO MASTER
POLICIAL – REV SUPER MAXI
POLICIAL – FOMENTO MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – FOMENTO SUPER MAXI
CAI-SA – EL AUTENTICO MAXI
CAI-SA – JUV LA FALDA UNICA

LIBRES

MASTER: CIRCULO MEDICO

SUPER MAXI: 9 DE JULIO

UNICA: GENERAL PAZ

Fuente: El Chasqui Digital

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