La obra de pavimentación en el acceso a la Quebrada de Hualfín permitirá un mejor acceso al complejo termal, uno de los principales atractivos turísticos de la jurisdicción belicha.

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Marcelo Villagrán, y los ministros de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, encabezaron el acto de inauguración de la pavimentación del tramo que une la Quebrada de Hualfín con la Ruta Nacional N°40, y da acceso al complejo termal.

Esta intervención posibilitará una mejor conectividad vial y un más amplio desarrollo y fluidez en el movimiento turístico que posee esa jurisdicción del norte de Belén. Los trabajos fueron ejecutados por personal de Vialidad Provincial y comprendieron obra básica, pavimentación y señalización en una longitud de 1.780 metros y una superficie de 11.214 metros cuadrados.

De manera complementaria, también se concretó la repavimentación de calles internas en la zona urbana de Hualfín, alcanzando una extensión de 2.794 metros.

En la ocasión, los vecinos destacaron la ejecución de estos trabajos entendiendo que “se trata de una obra que desde hace tiempo veníamos anhelando y que hoy se concretan de la mano del trabajo conjunto entre el intendente Villagrán y el señor gobernador Raúl Jalil, que apuesta todo su trabajo al beneficio directo de una mejor calidad de vida de los catamarqueños”.