El Gobierno de Catamarca oficializó, mediante decreto, la cesión en comodato de un inmueble ubicado en calle San Martín y Max Schmidh, en la ciudad de Andalgalá, para que funcione allí una sede del Poder Judicial.

El contrato, firmado entre el gobernador Raúl Jalil y el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, tendrá una vigencia de 20 años y establece que el edificio podrá ser utilizado exclusivamente para oficinas judiciales, quedando prohibido cederlo a terceros o destinarlo a otro uso. El acuerdo también habilita a la Corte a realizar mejoras, reparaciones o construcciones en el inmueble. La rúbrica contó con el acompañamiento de las ministras Fabiana Gómez, Fernanda Rosales Andreotti, Rita Verónica Saldaño y el ministro Jorge Rafael Bracamonte.

Este entendimiento representa un paso importante para asegurar la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Poder Judicial en Andalgalá, permitiendo una mejor prestación de servicios a la comunidad local. La cesión del inmueble garantiza un espacio adecuado para las oficinas judiciales, contribuyendo así a fortalecer el acceso a la justicia en la región.

