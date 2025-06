En el marco del Programa Prácticas Rentadas

En la mañana de hoy, más de 20 practicantes y ex practicantes de Turismo, participaron de una capacitación a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, en el marco del Programa Municipal Prácticas Rentadas.

De la iniciativa participaron además capacitadoras de la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Municipio, como parte de la articulación de las diferentes áreas para el desarrollo del programa que busca que jóvenes ya recibidos o que cursan los últimos años de la carrera, adquieran conocimientos y habilidades para vincularse con el sector privado, en la búsqueda de futuros empleos.

La administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, destacó que: “el objetivo es que, quienes pasaron y quienes están realizando el programa de Prácticas Rentadas en Turismo, adquieran herramientas que los haga más competitivos para el mundo laboral. Formaremos una bolsa de currículum que quedará a disposición del sector privado, para que estos chicos y chicas con esta experiencia en el rubro, puedan vincularse al sector privado: gastronómicos, hoteleros, agencias, etc. «.

Ana Maldonado, a cargo del grupo de Informantes Turísticos, señaló que se trata de la primera capacitación en la que ex practicantes se suman a los actuales, que vienen realizando prácticas en sitios como el Pueblo Perdido de la Quebrada, la Casa de SFVC y la Cabina de Informes Turísticos, ubicada en la Plaza 25 de Mayo.

Por su parte, Agustina Acuña, psicóloga y una de las capacitadoras de la Dirección de Recursos Humanos, explicó que: “el taller tuvo por objetivo, por un lado, dar las herramientas para el armado del currículum, con algunas claves o tips, para que lleguen de la mejor manera a las postulaciones y, en la segunda parte, vimos algunos tips sobre cómo dar una buena entrevista que es fundamental porque se trata de la puerta de entrada para conseguir un trabajo”.