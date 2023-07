El Más Cerca -40% implementará descuentos en alimentos, artículos de higiene y limpieza. Además, el Gobernador anunció que buscarán convertir en Ley el programa Días de Ensueño .

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, y la senadora nacional, Lucía Corpacci, encabezaron el lanzamiento del programa Más Cerca -40%, a través del cual supermercados de origen provincial ofrecerán productos de los rubros alimentos, higiene y limpieza al 40 por ciento del precio declarado y fiscalizado, lo que se cumplirá el 20 y 21 de julio, y el 17 y 18 de agosto. Luego de estas dos primeras fechas se evaluará la implementación de dos etapas más.

La presentación contó también con la presencia de la ministra de Economía, Alejandra Nazareno; el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli, representantes de la Unión Comercial y propietarios de los supermercados provinciales.

El programa Más Cerca -40 contará con subsidio del Gobierno provincial y aporte de los comerciantes, en un esfuerzo conjunto para incluir a más familias al acceso a mercadería con precios promocionales, y alivianar los costos.

Se cumplirá los días mencionados, una semana antes de los días de One Shot, y está dirigido a aquellas personas que, al no contar con Tarjeta Nativa del Banco de la Nación, no pueden acceder al programa Días de Ensueño. Las compras se podrán pagar con efectivo, tarjetas de débito, transferencia o tarjetas de crédito en un solo pago.

El gobernador Raúl Jalil celebró la implementación de este nuevo programa manifestando inicialmente que la idea es probar su funcionamiento dos meses para luego extenderlo.

Destacó que se suma al programa Días de Ensueño, sobre el cual dio un importante anuncio: “en cuanto a Días de Ensueño, tras conversaciones con la Federación Económica y otros organismos comerciales, estamos trabajando para enviar un proyecto de ley a la legislatura y que el programa sea una Ley Provincial”, afirmó.

El mandatario cerró expresando: “confío en que vamos a continuar con la sinergia que venimos trabajando los sectores públicos y privados en beneficio de la economía de los catamarqueños”.

El ministro Lisandro Álvarez remarcó esta nueva iniciativa del Gobierno pensando permanentemente en el comercio local. “Este programa es otro incentivo del Gobierno, como lo es Días de Ensueño, con el cual queremos dar un paso más y que sea Ley Provincial, como expresó Raúl. Vamos a trabajar en eso y mientras impulsamos programa como Más Cerca”, sintetizó.

La senadora Lucía Corpacci felicitó al Gobernador y al ministro Álvarez por la implementación de este nuevo programa, que resultará beneficioso para la economía de los catamarqueños. “Este programa habla de un Gobierno que puede ensamblar una relación con todos los sectores y que se ocupa de las necesidades de la gente. Quiero felicitarlos por la tarea que vienen haciendo”, señaló la legisladora nacional.

Valentina Martínez, de JM Mayorista, reconoció y valoró el trabajo mancomunado con el Gobierno provincial. “Agradecemos al Gobierno y al gobernador Raúl Jalil por estar siempre en contacto con nosotros, buscando permanentemente la forma de conectar nuestros comercios con promociones para poder fomentar nuestras ventas. Se creó una comunicación muy importante para el beneficio de los catamarqueños”.

Productos

La lista incluye 21 productos del rubro alimentos, 8 de higiene personal y 7 de limpieza, los que deberán estar perfectamente identificados con etiqueta del programa, y estará disponible en 8 cadenas provinciales de supermercados que suman 14 sucursales. Ellas son Beraca, Prohmax, Fiambríssima, Don Rojas, Almacen de Familia, Distribuidora Castaño, El Turco y JM Mayorista.

El cumplimiento del programa estará fiscalizado por los inspectores de la Dirección de Defensa del Consumidor, los que controlarán el stock, las marcas y, fundamentalmente, el precio de los productos en los comercios adheridos.

Además, se destaca que los comercios habilitados son los que están adheridos al programa provincial de precios acordados Más Cerca, y que cuentan con góndolas de Productos Catamarqueños, otro programa que sostiene el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo con el propósito de incentivar el desarrollo de los productores locales y su cadena de valor.