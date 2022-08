Este domingo 21 de agosto en cancha del club Coneta, se desarrollará la segunda fecha torneo del anual organizado por la Federación Norteña de Fútbol de Capayán.

2da fecha:

⦁ Club Deportivo Miraflores vs Estudiantes.

⦁ Los Primos vs Puesto nuevo.

⦁ Club Deportivo Coneta vs Jóvenes Obreros.

⦁ Los Ángeles “A” vs El Bañado.

⦁ Defensores vs Los Ángeles “B”

Libre: Las Tejas.

Fuente: El Chasqui Digital