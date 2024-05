El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró el salón de usos múltiples (SUM) «Virgen del Valle», destinado a los empleados de Higiene Urbana. este evento marcó la apertura de un espacio esperado y anhelado por los trabajadores, brindando un entorno adecuado para reuniones, capacitaciones y diversas actividades relacionadas con el ámbito municipal.

Ubicado en las instalaciones de Higiene Urbana, el SUM representa un avance significativo en las condiciones laborales y el bienestar de los empleados, ofreciendo capacidad para albergar hasta 200 personas y protegerlas de las distintas inclemencias climáticas, lo que contribuirá a mejorar su calidad de vida laboral.

Este espacio versátil será utilizado para llevar a cabo una amplia gama de actividades relacionadas con la gestión municipal. desde reuniones interdepartamentales hasta capacitaciones y eventos institucionales, el SUM «Virgen del Valle» se erige como un punto central para fomentar la colaboración, el desarrollo profesional y la integración entre los trabajadores municipales.

Durante el acto, Jorge Raúl Aibar, operario de barrido, expresó: “Quiero agradecer al intendente por haber autorizado la creación de este edificio, que es para beneficio de todos los operarios de Higiene Urbana. se viven momentos muy difíciles en el país y creo que realizar una obra hoy cuesta mucho y realmente se pudo realizar, veíamos mano municipal trabajando desde hace tiempo en este SUM.”

“Para el área que me corresponde, barrido, nosotros siempre tenemos la inquietud, la necesidad de poder brindarles a los operarios principalmente capacitaciones, tanto en seguridad, y en cómo llevar adelante un trabajo, y ahora con esta oportunidad que tenemos con este salón, lo vamos a poder plasmar. por ejemplo, los compañeros de salud van a poder venir a brindarnos capacitaciones que necesitamos los operarios. es muy importante estar preparados, si en algún momento ocurre algún problema de salud estar listos para brindar una solución”.

Para concluir señaló: “quiero hacer una acotación muy importante, hoy lo estamos viviendo, muchos compañeros se están quedando sin trabajo. en eso, en la municipalidad no está ocurriendo, y creo que es un valioso accionar de la parte municipal, de poder seguir brindando el trabajo, para que cada trabajador pueda llevar el pan de cada día a su hogar”.

Por su parte el intendente comentó que “es lo mínimo que se merecen, el trabajador y la trabajadora municipal se merecen muchísimo más. Sé que era una necesidad pedida por ustedes y se pudo llevar a cabo porque me contaban que tenían que juntarse muchas veces a la intemperie o debajo del tinglado. Y hay que tratar de hacer una sociedad o generar condiciones un poquito más humanas. Y creo que esto le da un poco más de dignidad a los trabajadores y trabajadoras municipales.”

Además, indicó que “es un momento difícil en el país del cual no somos ajenos, pero a mí lo que me preocupa es quizás lo discursivo, esa bajada de línea nacional que parece que se ha puesto de moda criticar al trabajador del Estado, tildándolos de ñoquis, entre otras cosas que comentan. Y la verdad es que aquí, en Higiene Urbana, como en la mayoría de las dependencias municipales, no hay ñoquis, no hay vagos. hay realmente trabajadores que se levantan muy temprano y que mantienen la ciudad limpia. cada vez que viene un turista a visitarnos, nos felicita por la limpieza y el orden que tenemos en esta ciudad. Y esto es gracias a los trabajadores y trabajadoras municipales, quienes se rompen el alma y quizás se merecen muchísimo más de lo que tienen”.

“Cada vez que tengo la oportunidad de salir en algún medio de prensa, hay dos cosas que hago. les agradezco a todos los trabajadores y trabajadoras municipales por el gran trabajo que hacen. debemos tener uno de los mejores espacios verdes de la Argentina y eso es por el trabajo de ustedes. una de las ciudades más limpias y es gracias a la labor del trabajador municipal. la salud, las escuelas municipales son ejemplos en el noroeste argentino y son docentes que trabajan en el Estado. por eso hoy quiero decirles y vengo fundamentalmente a decirles muchas gracias. gracias por todo el esfuerzo que le ponen a diario, gracias por ponerse la camiseta del municipio y defenderla y gracias fundamentalmente por hacer una ciudad un poquito mejor para todos y todas”, finalizó.

La creación y puesta en funcionamiento de este SUM no solo representa un hito en la mejora de las condiciones laborales en Higiene Urbana, sino que también evidencia el compromiso del gobierno municipal con el bienestar y desarrollo integral de sus empleados. con esta iniciativa, se fortalece el sentido de pertenencia, se promueve un ambiente laboral más favorable y se potencia la eficiencia en la prestación de servicios hacia la comunidad.

La inauguración del SUM «Virgen del Valle» marca un paso significativo en el fortalecimiento de los recursos y espacios destinados al personal municipal, consolidando así el compromiso continuo del intendente Gustavo Saadi con el progreso y la calidad laboral en la Capital.