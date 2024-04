Con un acto realizado en el Parque Chacarero en el Monumento a Malvinas, este martes se rindió un sentido homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas en Fray Mamerto Esquiú.

El acto fue encabezado por la intendenta Alejandra Benavidez, quien estuvo acompañada por el Senador Guillermo Ferreyra y la presidenta del Concejo Deliberante Valeria Sobrado, concejales, ex combatientes miembros de la Agrupación 7 de Abril, autoridades municipales y vecinos.

Las palabras estuvieron a cargo del ex soldado y vecino de la localidad de Piedra Blanca Oscar Salas, quien recordó el día en que soldados catamarqueños fueron enviados a la guerra, encomendándolos en “la protección de Dios y bajo el manto de la Virgen del Valle”, recordó.

“Sinceramente son momentos de mucha emoción saber que para nosotros en aquellos años estábamos dispuestos a dar la vida por la recuperación de las Islas Malvinas. Hoy tenemos la misma emoción, porque las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentina, no debemos olvidarlo nunca. Nuestros hijos y nietos deben saber que tenemos piratas que han tomado un pedazo de nuestra Patria. No debemos rendirnos nunca ante los ingleses. Las Islas Malvinas serán siempre argentinas”, remarcó.

Casi al final de sus palabras instó a las autoridades presentes y vecinos a mantener viva la memoria sobre el conflicto bélico y conciencia sobre el dominio ilegal sobre las Islas Malvinas. También agradeció a las autoridades municipales, en particular al Senador Guillermo Ferreyra, que durante su gestión inició acciones de reconocimiento y reivindicación de ex los combatientes residentes del departamento.

Por su parte, el senador Ferreyra, destacó que se mantiene firme el compromiso para reivindicar la memoria. “Cada uno de nosotros, esté en el lugar que esté, en el rol que represente, siempre tendremos la memoria viva para nunca olvidar a aquellos argentinos que quedaron en Malvinas y aquellos argentinos que mantienen viva la llama de la memoria de Malvinas. Sean combatientes, movilizados, sean lo que sean, fueron quienes estuvieron a disposición de la República Argentina para defender ese pedacito de tierra”, dijo.

También fue crítico con el accionar del Gobierno nacional sobre Malvinas. “Hoy lamentablemente nuestro Gobierno Nacional no toma las medidas necesarias, ni reivindica a los héroes -por el contrario-, están haciendo actos posesorios lamentables. Pasa inadvertida la actividad ilegal de la industria pesquera y la plataforma continental que quieren incorporar y nadie dice nada. Necesitamos más representantes patriotas, que realmente amen a su país y que lo sepan defender”, apuntó.

Finalmente, la intendenta Benavidez pidió mantener viva la memoria e instó a la población a inculcar a las futuras generaciones el respeto a los héroes de Malvinas y a defender la soberanía nacional.

“Hoy mas que nunca debemos luchar por la Patria, no podemos permitir que se pierdan los derechos adquiridos. Ellos (por los ex combatientes) perdieron la vida para luchar por la Patria. Hoy nuestra Patria vuelve a estar en riesgo, tomemos conciencia, luchemos por la memoria y la defensa de la soberanía, así como lucharon ellos por nuestra Argentina”, dijo.

También comprometió seguir trabajando desde la gestión municipal activamente para que los catamarqueños que fueron parte de la Guerra de Malvinas tengan la gratitud que se merecen por su compromiso con la Patria.

Tras las palabras, el ballet Danzares realizó una emotiva puesta en escena que rememora la lucha de todo el pueblo argentino por las Islas Malvinas.

Posteriormente se realizó una misa en la Iglesia de San Antonio, para recordar a todos los hombres y mujeres que murieron en batalla y a quienes se fueron a lo largo de los años.