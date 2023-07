En el salón de actos de la Escuela Municipal de Fray Mamerto Esquiú se realizó este martes la entrega de certificados a 88 jóvenes que se capacitaron en cursos de formación profesional y la entrega formal de $3.040.000 destinados a emprendedores a través del programa Empleo Independiente, que ejecuta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Agencia Territorial de Catamarca.

Las capacitaciones se realizaron a través de la Oficina de Empleo de Fray, en una tarea articulada entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, que incluyó capacitaciones como Brigadistas Ambientales, Guías de Senderos y Auxiliares para el reciclado de Materiales.

El acto fue encabezado por el intendente y precandidato a Senador Guillermo Ferreyra y contó con la presencia de la titular de la Agencia Territorial Catamarca Elizabeth Fontao, la referente provincial de Capacitación y Formación Profesional de la Agencia María Elena Sosa, la secretaria de Desarrollo Social del Municipio Alejandra Benavidez precandidata a intendenta por Unidos por la Patria, la Fiscal Municipal Celia Aguirre, el secretario de Gobierno Tulio Canil, el secretario de Producción Gastón Vaquel, la Secretaria de Educación Claudia Acevedo, demás funcionarios y jóvenes.

Las capacitaciones permitieron el desarrollo de nuevos microemprendimientos en el departamento, como así también la conformación de la primera Brigada Ambiental del departamento.

Cristian Miró, uno de los egresados del curso de Brigadista Ambiental, expresó su satisfacción al acceder a herramientas importantes para el cuidado del medioambiente y para trabajar en el reciclado, que permitieron desarrollar un trabajo diario que apuesta a la conciencia de la población en el cuidado de la Casa Común.

Destacó la posibilidad de haber podido acceder a esta formación en el departamento sin tener que trasladarse, y de que hoy gracias al acompañamiento del municipio forme parte de la Brigada Ambiental del departamento.

Luego, Alejandra Benavidez, hizo uso de la palabra y felicitó a las personas que accedieron a esta capacitación que permitieron fortalecer sus conocimientos accediendo a los cursos gratuitos de formación profesional. “Estas capacitaciones representan la posibilidad de superación y de adquirir experiencia y eso me pone muy feliz”, dijo, tras agradecer el trabajo articulado entre Municipio, Provincia y Nación.

Por su parte, Elizabeth Fontao destacó que el departamento cuenta con una Oficina de Empleo de puertas abiertas a los vecinos y vecinas que ha permitido la formación de más de 80 jóvenes en áreas en pleno desarrollo como el empleo verde, y otros como guías que permiten el desarrollo turístico del departamento.

Resaltó el trabajo de campo que se realiza en la oficina de Empleo para sostener esta política pública en el departamento y que en esta oportunidad realizó la entrega de aportes económicos a 8 emprendedores quienes recibieron $380.000 cada uno y la política pública lleva adelante en el municipio “que, apuesta a la economía circular, fortaleciendo el empleo verde”, dijo.

“Queremos que Fray sea la capital del empleo verde porque el municipio tiene todas las características para desatollarlo”, destacó. Asimismo, comprometió continuar con el acompañamiento a la gestión “porque Fray crece”, dijo.

Por su parte, el intendente Guillermo Ferreyra destacó la importancia de incorporar conocimientos en la gestión de un ambiente sustentable que pudo afianzarse con la incorporación de la Brigada Ambiental y la ampliación de los Días Verdes a más localidades del departamento, permitiendo que cada vez más familias de Fray se sumen al cuidado ambiental.

“Quiero felicitarlos porque este equipo mes a mes se consolida, como también la tarea de concientización y esto es posible gracias a la voluntad de los vecinos y vecinas de sumarse a la responsabilidad ambiental”, dijo.

Señaló además que esto es muestra de que las políticas públicas llegan a toda la población brindando más posibilidades para todos y todas. “Es un Estado que se interesa por los jóvenes y por todos sus vecinos. No pasa en otros países, no pasa en otros Gobiernos”, destacó, tras pedir el acompañamiento a la lista que encabeza como precandidato a presidente Sergio Massa y como precandidato a Gobernador por Raúl Jalil.

Finalmente, agradeció la posibilidad de que muy pronto se sumen nuevos programas que estarán disponibles para los vecinos y vecinas del departamento.