A diferencia de las últimas tres reuniones de gobernadores del Norte Grande, la suspensión de las PASO no estuvo en la agenda política del encuentro. En los encuentros anteriores, los gobernadores pidieron públicamente la suspensión de las Primarias por la pandemia y con el objeto de evitar el gasto electoral cuando hay otras necesidades. Esta vez no se discutió públicamente y según trascendió fue porque el oficialismo tiene complicado el escenario. De esta manera, se diluye la posibilidad de la suspensión, aunque no se descarta una postergación de las PASO, previstas para el 8de agosto, si se incrementan los casos de COVID.

El día previo a la reunión fue el propio gobernador Raúl Jalil, quien señaló que la suspensión de las PASO no iba a estar en agenda de la reunión. “No está en la agenda hablar de las PASO, es un tema nacional, pero si de políticas de Estado que van a mejorar la calidad de vida de los norteños”, dijo Jalil al negar que la política electoral sea uno de los ejes.

El viernes, cuando se realizó la reunión en Catamarca, el ministro del Interior, Wado de Pedro, evitó responder a una consulta sobre el futuro de las PASO en el marco de una conferencia de prensa. El ministro del Interior se retiró en ese momento y el ministro Matías Kulfas salvó la situación para referirse a los beneficios de la reducción de aportes patronales, medida que se había anunciado minutos antes .

Según trascendió fue el presidente de la Asamblea, Jorge Capitanich quien pretendió colar el tema en la reunión que se realizó en el Centro de Innovación y Desarrollo, pero otros mandatarios evitaron que se trate por los inconvenientes internos que le genera al Presidente y al grupo de mandatarios del Norte Grande ya que el kirchnerismo quiere las PASO.

En la reunión que se realizó a la tarde en el Comité Provincia de la UCR, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdéz se pronunció, en forma contundente, por la suspensión de las PASO, aunque aclaró que en su provincia no hay primarias para los cargos provinciales. Morales hizo un análisis de la situación, admitió las complicaciones que tiene el Gobierno nacional para suspenderlas y se mostró flexible frente a la decisión que impulsa la UCR en Catamarca. También, aclaró que Jujuy no tiene Primarias para cargos provinciales. “Me parece bien que las PASO se mantengan, si esa es la opinión aquí”, declaró Morales, en declaraciones a la prensa.

A nivel local, Catamarca también tiene una ley que regula las elecciones primarias para los cargos provinciales. Por ahora, el Gobierno “balconea” y espera la decisión que se tome en el Congreso de la Nación donde hay varios proyectos para modificar el régimen electoral. El gobernador Raúl Jalil expresó en varias oportunidades que las PASO son una “encuesta muy cara” y se pronunció a favor de que la discusión vuelva a los partidos.

Sin embargo, si el oficialismo decide avanzar con la suspensión de la ley de PASO para este año cuenta con los números porque tiene mayoría en la Cámara Alta y mayoría en la Cámara baja, ya que solo necesita una mayoría simple.