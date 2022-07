NUEVOS TESTIGOS DESACREDITARON VERSIONES DE LOS ARREPENTIDOS

El viernes en el Juzgado Federal de Catamarca se tomaron testimonios a dos agentes federales en el marco de la causa contra el ex jefe de Drogas Peligrosas, Carlos Kunz. Las declaraciones desvinculan a los jefes policiales de los dichos de los narcos arrepentidos.

El viernes por la mañana, en el Juzgado Federal de Catamarca, se presentaron dos testigos propuestos por la defensa del Comisario Carlos Kunz, representada por la abogada Mariana Barbitta, en la causa que involucró al ex jefe de Drogas Peligrosas de la policía de Catamarca.

Un oficial de la policía federal que investigó a los arrepentidos Luis Villagra y Constantino Amaya dijo que no hay nada que vincule al jefe policial con esta banda. El otro testigo, un gendarme admitió que nunca se investigaron y se comprobaron las 2 escuchas sospechosas de 11 que se obtuvieron-

Los agentes federales brindaron sus testimonios ante el juez federal Miguel Contreras que investiga el caso.

Uno de los testigos, un policía federal que investigó a Luis Villagra y Constantino Amaya, fue preciso al señalar que Kunz ni Valdez surgen como participes de esta banda dedicada al narcotráfico, tal como estas personas afirmaron en sus actas de arrepentidos.

Declaró que se sorprendió cuando sus pares de drogas peligrosas de la provincia fueron detenidos y que durante el tiempo que investigó a los narcotraficantes Constantino Amaya y Luis Villagra, entre otros, nunca surgió que Kunz y Valdez tengan vinculación alguna con ellos. Cabe recordar que tanto Amaya como Villagra declararon como arrepentidos en la causa de Kunz, con lo que obtuvieron beneficios punitivos.

“Preguntado para que diga si tuvo conocimiento o leído escucha donde se mencionara a Carlos Kunz a lo que RESPONDE: no. Preguntado si sabía de conversaciones entre Kunz y Molina, a lo que RESPONDE: no recuerdo haber escuchado y leído. Preguntado para que diga si ha trabajado en estos años con personas que se acogieron a la ley del arrepentido, a lo que RESPONDE: si se ha trabajado, el SR. Villagra fue arrepentido; así también no solo con gente que deteníamos nosotros, sino también con gente que detenía otras fuerzas nos han llegado oficios para comprobar la veracidad de los dichos. Preguntado si en el marco de la causa de Villagra se hablaba, escucho o supo de algún tipo de responsabilidad penal de parte de Carlos Kunz, a lo que RESPONDE: no, en ningún momento se habló o se lo vinculo en el marco de esa investigación al Sr. Kunz. Para que diga si alguna vez escucho o le hicieron referencia si Carlos Kunz era jefe u organizador de una banda de narcotraficantes, a lo que RESPONDE: no en ningún momento.”, dijo el testigo.

“De los testimonios de hoy surge que de las 11 conversaciones que seleccionaron en el informe de gendarmería entre Molina y Kunz hay únicamente dos conversaciones, que podrían haber sido sospechadas y esas sospechas no tienen sentido porque una de las conversaciones está vinculada justamente a que Kunz le pagaba a Molina por ser informante y obviamente el dinero iba a salir de la gobernación, de la de la secretaría de seguridad”, explicó Mariana Barbitta.

“El otro audio está vinculado a una supuesta relación con las drogas que el gendarme que fue llamado como testigo no pudo sostener, tampoco pudo explicar porque llegó a esa conclusión. Reconoció que no se investigó y que no se pudo comprobar nada de la supuesta sustracción de sustancia de los procedimientos realizados por Drogas Peligrosas de la provincia y que todas las tareas de campo dieron resultado negativo, incluso el testigo no recordaba ni color, ni marca, ni la patente del vehículo de Kunz”, dijo la letrada,

Acotó que “el testigo, al momento de las escuchas, tampoco recordaba quien era ministra de seguridad de la Nación, que es un dato no menor ya que éstas causas denominadas Lawfare tuvieron impacto en las provincias, entonces teníamos en Corrientes, en Catamarca. Se quisieron llevar puesto al jefe de Drogas Peligrosas porque necesitaban ese cargo para alguien más, eso también hay que verlo políticamente así”, dijo Barbitta.

El comisario Carlos Kunz declaro en su causa que Dante Molina actuaba de informante y que éste a cambio recibía dinero provisto por la Secretaria de Seguridad, algo que quedó acreditado en la escucha de Molina y por las declaraciones del ex secretario de seguridad Marcos Denett durante una testimonial.

En enero de 2020 el comisario general Carlos Kunz y el subcomisario Norberto Valdez, quienes fueron jefe y subjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas desde 2014 hasta 2019 fueron detenidos acusados de armado de bandas, sustracción de medios de pruebas. La acusación se basó en testimonios de arrepentidos que se acogieron a esa figura para obtener beneficios procesales, aunque no pudieron comprobar sus dichos en la causa.

Fuente: El Chasqui Digital