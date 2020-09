El incremento de casos positivos de coronavirus en la provincia hizo que el Gobierno

determinara retroceder a Fase 1 del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio

(ASPO). El decreto establece que el retorno a Fase 1 incluirá solamente a los

departamentos Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Paz y Belén desde las

20.00 de hoy hasta el martes 22 inclusive.

El instrumento también modifica el horario de atención en actividades comerciales y

profesionales permitidas, siendo el horario de apertura a las 8.00 y de cierre a las

18.00. Los supermercados podrán permanecer abiertos al público hasta las 20.00.

Los comercios de proximidad podrán cerrar sus actividades a las 22.00. El reparto a

domicilio de comidas podrá realizarse hasta las 0.00 horas de cada día.

Desde las 0.00 de hoy, la actividad de la Administración Pública Provincial, entes

autárquicos y organismos descentralizados queda suspendida, salvo aquellos

convocados para garantizar actividades necesarias requeridas por las autoridades

superiores.

El decreto dispone que todas las personas deben permanecer en sus residencias

habituales o en las que se encuentren al momento del inicio de la medida, realizando

solo desplazamientos mínimos necesarios para provisión de artículos de limpieza,

medicamentos y alimentos.

Exceptuados

Quedan exceptuadas del cumplimiento del ASPO y de la prohibición para circular las

personas que desarrollan actividades y servicios en salud, fuerzas de seguridad,

Defensa Civil, Bomberos, OSEP; Administración Nacional de la Seguridad Social e

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;

establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género;

servicios de comunicación audiovisual, radiales y gráficos.

El decreto también incluye como personal exceptuado a aquellos que prestan servicio

en la actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de

turnos, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales; actividades

vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria; actividad

industrial.

A su vez, estará permitida la circulación en Fase 1 a trabajadores de supermercados;

comercios minoristas de proximidad; farmacias; ferreterías; veterinarias; gomerías;

provisión de garrafas y leñas; talleres para mantenimiento y reparación de

automotores y motocicletas; personas que deban asistir a otras con discapacidad, a

familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, niñas y

adolescentes, personal de casas particulares.

El decreto emitido ayer por el Poder Ejecutivo permite la circulación de personas

afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal

marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas; personas

afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos;

actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales;

mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones,

etc.) y atención de emergencias; personal afectado a la obra pública y servicios de

agua y energía; recolección, transporte y tratamiento de residuos y actividad minera.

La nómina de actividades exceptuadas, también incluye a la actividad registral solo

en casos de urgencia, con sistema de turnos y guardias mínimas; oficinas de la

Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA), y de Rentas de los municipios, con

sistemas de turnos y guardias mínimas; inscripción, identificación y documentación

de personas; venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de

plataformas de comercio electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no

requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de

entrega a domicilio.

Por último, se encuentran con permiso de circulación el personal de servicios

postales, distribución de paquetería y transporte de mercaderías; estaciones de

servicio, exclusivamente para el expendio de combustibles; reparto a domicilio de

alimentos; medicamentos; productos de higiene; de limpieza y otros insumos de

necesidad; repuestos, partes y piezas de vehículos; servicios de lavandería; servicios

esenciales de mantenimiento, vigilancia, limpieza y guardia; atención de

profesionales de la salud programada; de carácter urgente o en el supuesto de

seguimiento de enfermedades crónicas, con turno previo; laboratorios de análisis

clínicos y centros de diagnóstico por imágenes, con turno previo; establecimientos de

cobro de servicios o impuestos; transporte público de pasajeros; autoridades

superiores del Gobierno Provincial.

Más de 1200 aislados

Anoche, la ministra de Salud Claudia Paladino explicó sobre la situación sanitaria de

la provincia: “En los últimos 15 días se ha duplicado el número de contactos

estrechos; entre Recreo, Belén y Capital tenemos aproximadamente 1200 personas

aisladas”. La funcionaria también reconoció que “aún no se ha detectado el nexo de

los tres casos positivos detectados antes de ayer (en Capital)”.