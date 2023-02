TORNEO PROVINCIAL

La Federación Catamarqueña, en la tarde de ayer, confirmó la programación para los partidos de la tercera fecha del Torneo Provincial, la cual se desarrollará entre sábado y domingo.

Los encuentros del Valle Central serán el día domingo y no sábado, como se venían desarrollando.

Programación

Sábado

Cancha Racing Fiambalá

17.30: Talleres vs. Tinogasta Central

Cancha Sportivo Saujil

17.30: Sportivo Saujil vs. Deportivo Malli

Cancha Peñarol Belén

19.00: Tiro Federal vs. Boulevard Norte

Domingo

Estadio Bicentenario

17.00: Estudiantes de La Tablada vs. Villa Dolores

20.00: Coronel Daza vs. Defensores del Norte

Cancha Unión Calchaquí

17.00: San Isidro vs. San Martín de Belén

Cancha Progreso Tinogasta

17.15: Juventud vs. La Soledad.

Cancha Vélez Andalgalá

17.30: San Lorenzo vs. Unión Obrera

Cancha Monte Redondo

17.30: Monte Redondo vs. Deportivo Obrero

Cancha Unión Recreo

18.00: Unión Sportiva vs. Independiente Los Altos

