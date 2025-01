Música

El cantante publicó en sus historias de Instagram un adelanto de lo que sería su próximo single.



Justin Bieber salió de las sombras y encendió las alarmas de todos al insinuar el posible regreso a la escena musical tras publicar un pequeño adelanto de un nuevo tema. Con el sonido de fondo y un entorno en el que se lo ve a él en el auto acompañado, se logra descifrar la letra sonando: “I’m taking it, you taking bait / Shaking off the hate / Okay, okay, okay.”

Si bien ya había indicios de que Bieber volvería a la música en el 2025, ya que cambió los contenidos y el estilo de su perfil de Instagram e impulsado por los compromisos financieros derivados de la cancelación de su gira en el 2023, poco a poco es cada vez más concreta su vuelta.

Recordemos que su última participación en un tema fue en el 2023 en colaboración con Diddy, llamada “Moments” y luego de esto no se lo ha visto muy activo en cuanto a lo musical. Con este preview, se acerca el retorno del artista de 30 años a, ¿por qué no?, los escenarios.