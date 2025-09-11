El Ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad de Colonia Caroya avanzan en un trabajo articulado destinado a fortalecer la producción segura del salame típico, uno de los alimentos tradicionales más emblemáticos de la región.

A través de un convenio de cooperación, la Dirección de Salud y Medio Ambiente del Ministerio y el Municipio coordinarán capacitaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para los elaboradores locales. Además, se realizará asesoramiento técnico en la composición física, química y microbiológica de los productos y se brindará apoyo al equipo de bromatólogos del Municipio.

Este vínculo se suma al trabajo conjunto que ambas instituciones vienen realizando desde hace varios años. En 2019, se inició un acompañamiento permanente al área técnica de los salamineros, al Área Bromatológica del Municipio de Colonia Caroya y a cada productor, enfocado en el proceso de elaboración y comercialización de los salames.

El convenio también contempla la articulación con organismos nacionales como SENASA, CONAL, INAL y ANMAT, así como universidades, con el fin de garantizar que los alimentos tradicionales cumplan con normas de inocuidad y calidad, sin alterar sus procedimientos históricos de elaboración.

Uno de los objetivos centrales es consolidar la identificación geográfica del salame típico, fruto de un trabajo conjunto con el equipo técnico del INTA Catamarca, asegurando la protección de la tradición y la salud de los consumidores.

Con esta iniciativa, se busca promover la seguridad alimentaria, el cuidado de la salud pública y la preservación de los productos tradicionales que representan la identidad gastronómica de la región.