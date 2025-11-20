Salud trabaja para crear una red de atención de los prematuros

Facebook Instagram RSS
En el marco de la Semana del Prematuro se llevó a cabo la mesa de trabajo interdisciplinaria “Resultados de las evaluaciones de neurodesarrollo y desafíos en la atención del prematuro”, poniendo el foco en el acceso real y sostenido a los tratamientos que necesita el prematuro, durante y después del seguimiento.

La mesa tuvo como objetivo dialogar sobre estrategias que aseguren la continuidad en los tratamientos, el trabajo articulado para mejorar la red de atención pública de los prematuros, mejorar la gestión de los turnos en los diferentes centros de salud, bajo la premisa de que un seguimiento sin acceso a tratamiento no es un seguimiento completo.

De la misma, participaron las secretarias de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, y de Planificación y Gestión en Salud, Dra. Daniela Ayala, junto al director de la Maternidad Provincia, Dr. Daniel Ovejero, referentes del Centro de Rehabilitación, Discapacidad, Hospital de Niños Eva Perón, equipos de seguimiento, entre otros.

