Ya son dos los diputados en la provincia a los que denunciaron por infundir temor en

la ciudadanía, divulgando información sobre aspectos sanitarios en tiempos de

pandemia que luego fueron desmentidas. Sucede que a la difusión de fakenews que

inauguró Hugo “Grillo” Ávila (Frente de Unidad Catamarqueña) ahora se sumó Juana

Fernández (UCR-Juntos por el Cambio) quien ahora tiene bajo su figura, una

acusatoria penal en la justicia formalizada ayer por el Ministerio de Salud.

A mitades de este año, el diputado opositor y exintendente de Tinogasta difundió un

video en la redes sociales afirmando que existía faltante de oxígeno a los pacientes

de Covid en el Malbrán. Por aquel entonces, la denuncia se encuadró en un artículo

del Código Penal que prevé una pena de dos a seis años de prisión: esto es por

“infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”.

En el caso de la legisladora radical, se apunta a que la justicia abra la investigación

también por intimidación pública. ¿El motivo? El lunes, en una entrevista radial

Fernández había afirmado -al menos en tres oportunidades- que en Catamarca había

un caso confirmado de coronavirus de variante Delta. A la vez, sostenía que esa

información era ocultada de una u otra manera por el Ministerio de Salud.

Aquel mismo día, dicha cartera del Ejecutivo a cargo de Claudia Palladino desmintió

respecto a que exista un caso de la que presenta un elevado aumento de

transmisibilidad y capacidad de causar una forma grave de Covid. También se había

adelantado que iban a recurrir a la justicia para que se le pida a Fernández pruebas

de sus dichos.

Pasaron tres días desde las expresiones realizadas por la diputada y ayer el

Ministerio de Salud formalizó la denuncia penal por intimidación pública. La

acusatoria fue presentada por la encargada del área de asuntos legales de Salud,

Silvina Fullana. Tras la presentación, la funcionaria explicó que la denuncia contra la

diputada fue por las expresiones que tuvo donde “manifestó que existen variantes del

caso Delta confirmados en nuestra provincia y sobre los cuales el ministerio de Salud

negaba y ocultaba la información”.

“Entonces a partir de esas falaces afirmaciones, ya que no existe la variante en

nuestra provincia, formulamos la denuncia penal a fines de que la diputada presente

las pruebas que acrediten lo que ella manifiesta, si es que las tiene” dijo la

profesional del derecho.

A la vez, remarcó que las palabras de Fernández “generaron temor, zozobra en la

sociedad, una sociedad que viene afectada por la pandemia hace más de un año y

que de a poco se intenta regresar a la normalidad con la reapertura de actividades”.

Fullana remarcó que, pese a ello, “esas manifestaciones generaron temor creando

una situación de incertidumbre en la sociedad” por lo cual “necesitamos como

Ministerio que se aclare ésta situación”.

Así, remarcó que Fernández ahora deberá presentar las pruebas “si es que las tiene,

y que la justicia investigue porque no podemos permitir que se siga desinformado a la

sociedad, sobre todo viniendo de una legisladora cuyas manifestaciones tienen una

connotación y llegada distinta”.

La encargada del área legal de Salud también se refirió a los fueros de la diputada y

las expresiones que realizó en la última sesión. “Ella tiene fueros, vamos a ver qué

resuelve la fiscal, en diputados manifestó que se despojaba de los fueros aunque es

algo que ella no puede hacer libremente porque no le pertenecen a su persona, no es

algo que pueda o no disponer” observó para acotar que sin perjuicio de ello “sería un

acto de buena fe que venga a la unidad judicial y presente las pruebas que ella dice

tener un su poder” como una ciudadana común.

