Música

Sabrina Carpenter anunció un especial de música navideña, donde interpretará canciones de su EP navideño de 2023, Fruitcake, que incluye una versión festiva de su éxito de 2022, “Nonsense”. Además, según Netflix incluirá “duetos inesperados y divertidos invitados”.

This is really gonna jingle your bells

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter — her first-ever holiday special — features unexpected duets and comedic guests you will not want to miss! Mark your calendars for December 6 at 9PM ET/ 6 PM PT! pic.twitter.com/9FVDDjYJGy

— Netflix (@netflix) September 19, 2024