Cada cierto tiempo reflota la relación que existe entre la cantidad de habitantes de

la Capital y el número de concejales como lo que establece la Carta Orgánica

Municipal (el máximo es de 22 ediles) por la disparidad de personas que viven en

los propios circuitos, algo que termina trasladándose en los vecinos en ver a ediles

como un representante más del Ejecutivo.

Como una posible solución a esta situación, el intendente Gustavo Saadi planteó

que se cambie la estructura de circuitos electorales a un sistema de comunas,

similar al que se implementa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De

esta forma, cada distrito sería una delegación del municipio y contaría con

presupuesto propio apuntando así a la descentralización de la gestión.

El alcalde aclaró que personalmente no impulsará la idea pero consideró que, no

obstante, en algún momento se debe debatir.

En diálogo con Mirada Ciudadana, Saadi rescató que en la actualidad existen

casos como “un concejal para 40 mil habitantes, como es el Circuito 7, y es muy

difícil que pueda resolver todas las problemáticas”.

En este orden de ideas, consideró que “habría que analizar un sistema de

comunas”. Sobre esta línea explicó que la comuna “es como una delegación del

municipio, con una persona encargada del Circuito y con presupuesto; entonces,

por ejemplo, cuando se trata el presupuesto en el Concejo Deliberante, se trata el

presupuesto de la comuna del Circuito 7, más o menos como es CABA”.

Reformas

Por otro lado, el intendente de la Capital evaluó que la reforma judicial del

oficialismo debería ir acompañada con la reforma a la Constitución Provincial.

“Uno de los problemas de la justicia surge porque el Consejo de la Magistratura no

tiene rango constitucional, entonces por una ley se lo puede poner o sacar”, dijo,

para agregar que “esa reforma judicial también debería ir acompañada con la

reforma de la Constitución”. Si bien aclaró que no está embebido puntualmente en

qué consiste la reforma judicial, dijo que quiere “creer que es, sobre todo, para

entregar celeridad, para que los procesos sean más rápidos”. “No te puede

demorar un juicio sucesorio 5 años”.

“Obviamente habrá que trabajar sobre el tema de que se puedan seleccionar los

jueces como corresponde”, continuó en alusión a la eliminación del Consejo de la

Magistratura para reemplazarla por la Comisión Evaluadora. “No sé si hay un

proyecto de reforma del Poder Judicial, pero si se trabajará en un proyecto de

reforma judicial, tienen que intervenir los miembros de la Justicia, el Colegio de

Abogados y el Poder Legislativo, tienen que estar todos los actores”, remarcó.

Octubre

Otro de los temas que abordó fue el desdoblamiento de las elecciones. En este

sentido, explicó que no hará uso de las facultades de la Carta Orgánica para evitar

el efecto arrastre. “El discurso que había tanto del Gobierno como de la oposición

es la situación económica, entonces al ir el Gobierno Nacional a octubre, el

municipio de la Capital va a ir a octubre, eso está definido”, dijo.